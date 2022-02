AMLO alista quejarse con Biden por campaña en su contra

Desde Tijuana, Baja California donde este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su mañanera anunció que planteará ante su homólogo Joe Biden que su gobierno está financiando una campaña en contra de su administración y calificó esta acción como injerencista.

El mandatario atacó nuevamente a las organizaciones opositoras a su gobierno que reciben recursos del gobierno de EU y afirmó que esa actitud es injerencista.

“Toda la campaña en contra de nuestro gobierno está siendo financiada también por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libres, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo”, señaló López Obrador.

El presidente dijo que la campaña en contra su gobierno está siendo financiada por empresas que antes vendían medicinas al gobierno y con el dinero que ese gobierno entrega a asociaciones como la de Claudio X González (Mexicanos Unidos contra la Corrupción) y otras.

El tabasqueño endureció el tono y adujo que no solo en México se utilizan esos ataques mediáticos, “son bloques de poder mediático utilizados para robar con impunidad. Las empresas no sólo dominan lo medios, son los que imponen a los gobernantes”, y describió sin mencionar (Enrique Peña Nieto), como fue impuesto “como producto chatarra.”

No es la primera vez que López Obrador acusa al gobierno de Estados Unidos de financiar a organismos que realizan a sus “opositores”.

En mayo del año pasado, el presidente envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explicara el financiamiento por parte de la embajada norteamericana a la organización MCCI.

Además, el mandatario reiteró que las grandes empresas y organizaciones que financian a los medios de comunicación; así como a periodistas famosos como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui deben hacer público cuánto dinero destinan a estas acciones y reiteró que su gobierno no busca censurar a ningún comunicador.













kach