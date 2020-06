AMLO alista declaración patrimonial; préstamo de BM es de rutina, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que presentará su declaración anual, que no ha adquirido ningún bien inmobiliario y que no tiene cuentas bancarias.

"Declaración de bienes, la voy a presentar no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz", dijo.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó que su rancho, ubicado en Palenque, Chiapas, ya no le pertenece, pues lo entregó a sus hijos y podrán disponer de este cuando muera.

"Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mi tener dinero, respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es malvado, yo puedo vivir con lo indispensable, así he sido y lo seguiré haciendo", añadió.

"Operación de rutina", préstamo del BM

El presidente explicó que el préstamo de mil millones de dólares que recibió México del Banco Mundial "es una operación de rutina" y que fue solicitado en 2019.

"Lo del crédito es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente en relación al PIB", dijo.

Hizo énfasis en que su administración está tomando medidas de austeridad con las que prevé un ahorro de 500 mil millones de pesos, con lo que se contará con recursos para que no aumente la deuda.

Asimismo, reconoció que para el segundo trimestre del año, la economía podría caer más que en el primero, no obstante, que no será como lo dicen sus adversarios.

"Deseo que, ya ven que soy optimista que no se caiga mucho, en el primer trimestre cayó 1.2, los expertos decían que iba a ser el doble, no fue así, el segundo trimestre que es el más difícil creo que va a caer poco más la economía pero no como lo piensan nuestros adversarios que quisieran que se derrumbara, tengo mucha fe en el futuro".

AMLO no se ha realizado prueba de covid-19

Luego de darse a conocer que Zoé Robledo, director del Instituto del Seguro Social (IMSS), diera positivo a covid-19, el presidente aseveró que solamente se realizará la prueba en caso de presentar síntomas.

En Palacio Nacional aseguró que el titular del IMSS no presenta síntomas graves por coronavirus.

"Que salga adelante Zoé, si está contagiado y recluido en su casa, está bien, de todas formas hay que estar atentos, su familia también de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección del virus, pero sin gravedad", dijo López Obrador.

Apuntó que sigue con las instrucciones sanitarias y que se encuentra bien de salud, pero que en caso de presentar síntomas de covid-19 se hará la prueba.

"Estoy bien, sigo las recomendaciones de los médicos, especialistas, que debemos seguir todos, independientemente de nuestro cargo o trabajo, todos tenemos que cuidarnos, no salir de caso si no es necesario, repito, hay que cuidarnos [...] debemos hacernos la prueba si se presentan los síntomas, tos seca, temperatura, malestar o dolor de cuerpo, si tienen estos síntomas, ir a hacerse la prueba, buscar la atención médica", comentó.

"Racismo existe en México y tiene que desaparecer": AMLO

El presidente López Obrador dijo que el racismo existe en el país pero está encubierto "por la hipocresía" y que este debe desaparecer.

"...El que piense así, el que no reconoce pues también puede caer en una mala interpretación de lo que somos y por eso también el racismo existe en México, desgraciadamente, encubierto por la hipocresía. El racismo que existe y que tiene que desaparecer", expresó AMLO.

