AMLO alerta a Meade: “te van a sacrificar”; a Anaya lo llama “mafiosillo vulgar”

NICOLÁS ROMERO, Estado de México (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador hizo a un lado su filosofía de “amor y paz” y se lanzó en contra de los candidatos de las coaliciones “Todos por México” y “Por México al Frente”, pues aseguró que durante el primer debate entre presidenciables a José Antonio Meade lo empinaron sus asesores, además de que calificó a Ricardo Anaya como un “mafiosillo vulgar”.

Al ser cuestionado sobre los documentos que prometió subir esta misma tarde a sus redes sociales y que aclaran el estatus de dos departamentos que tiene en Copilco, el tabasqueño dijo que el aspirante tricolor ya sabía la situación de estos inmuebles, pero fue mal asesorado y aseguró que buscan sacrificarlo.

Señaló directamente al exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño y actual coordinador de campaña de Meade, como el responsable de la mala estrategia del aspirante presidencial del tricolor.

“Se precipitó, están muy nerviosos y está mal asesorado, porque lo dejaron mal, lo empinaron. Yo creo que es Nuño, que se quedó Nuño con las ganas”, afirmó y aprovechó para mandarle un mensaje directo al extitular de Hacienda.

“Mucho ojo Meade porque te quieren sacrificar, quieren los de la mafia en el poder que te hagas a un lado para que se apoye a Anaya”, dijo, y le aconsejó “que si va a perder que pierda con dignidad”.

Por otro lado, el tabasqueño rechazó enfrentarse en un debate en solitario con el aspirante panista, pues afirmó que aún no está definido el segundo lugar de la contienda por la Presidencia y se refirió a Anaya Cortés como “mafiosillo vulgar”.

“Imagínense que un mentirosillo como este hombre, un mafiosillo vulgar vaya a gobernar a México, toco madera, toco madera, toco madera. ¿No valdría la pena un cara a cara? No, no, no, puedo perder la cartera es muy ladrón”, ironizó.

En este sentido habló de una encuesta publicada este martes y que posiciona a Ricardo Anaya, tras el primer debate entre presidenciables, a sólo siete puntos de su candidatura.

“Es totalmente artificial (la encuesta) está presentada como parte de la propaganda de Anaya para estar diciendo ‘yo soy el único que le puedo ganar’, lo que dijo en el debate: ‘soy el único que le puedo ganar a Andrés Manuel’”, explicó.

El tabasqueño aseguró que los demás candidatos aún tienen posibilidades de pelear el segundo lugar.

“Ahí está todavía Meade, ahí está la señora Margarita ¿por qué faltarles al respeto? El señor Rodríguez ahí está, es una semifinal para el segundo lugar que todavía se puede decidir lo del segundo lugar, pues hasta el tercer debate”, finalizó.

Andrés Manuel López Obrador también dio su opinión sobre la desaparición de tres estudiantes de cine en el estado de Jalisco y las investigaciones de la Fiscalía local que arrojaron que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

“Muy lamentable, muy lamentable, lo lamento mucho, entristece, tiene que acabar este horror. Por eso mi insistencia en conseguir la paz”, puntualizó.

