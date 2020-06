AMLO ahora contempla viajar a China

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tiene planes de visitar China, luego de confirmar su primer viaje internacional a Estados Unidos.

Puedes leer: Muñoz Ledo califica de inoportuno y erróneo viaje de AMLO a EU

Durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo que tiene el compromiso de ir a China, “voy a esperar porque es un viaje más largo y no me gusta viajar mucho al extranjero, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”.

El viaje del presidente López Obrador a Washington es para conversar con Donald Trump, a propósito de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer la agenda que tendrá en su viaje a Estados Unidos.





kach