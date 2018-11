AMLO afirma que acabará con la corrupción sin dejarse chantajear

REDACCIÓN 25/11/2018 10:44 a.m.

Luego de que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) se declararan en contra de la figura de los superdelegados incluida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la molestia de los gobernadores de dichos partidos radica en la asignación presupuestal.

"No es que ahora los gobernadores estén protestando, presionando, para ver si los llamamos, nos sentamos a negociar y que tengan ellos presupuestos extraordinarios. No, eso se acabó, ya no hay esos acuerdos, esas tranzas que se hacían" y subrayó: "No ha habido esos acuerdos ni los habrá".

Aprueba Senado Ley Orgánica que crea "súperdelegados"

En referencia al recurso de inconstitucionalidad que anunciaron el PAN y el PRI y al que se han sumado los partidos PRD y MC, dijo que se respetará la libertad de expresión de todos en favor de un Estado de derecho auténtico.

No obstante, expresó: "Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie. Nada más tengo un amo y un mandato. El amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y lo voy a cumplir.

De igual forma dijo: Hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, ya se acabó el régimen corrupto. Hay que avisarles".

Tras ello, a través de su cuneta de Twitter, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, contestó al presidente electo y aseguró que no se trata de un chantaje sino de "la defensa legítima y con la ley en la mano del federalismo y el equilibrio de poderes".

El Presidente electo @lopezobrador_ se equivoca, no es chantaje, es la defensa legítima y con la ley en la mano del federalismo y el equilibrio de poderes. En #AcciónNacional lo decimos fuerte y claro: colaboración SÍ, sometimiento y centralización del poder NO. — Marko Cortés (@MarkoCortes) 24 de noviembre de 2018

LEA TAMBIEN Chocan gobernadores del PAN con AMLO por "superdelegados" Firman desplegado 12 gobernadores, donde reclaman al presidente electo que, en cuestiones de seguridad, el esquema los relega a un concepto de meros invitados

LEA TAMBIEN Comienza la consulta: Así asistió AMLO a votar La segunda consulta propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se llevará los días 24 y 25 de noviembre

djh