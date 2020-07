Denunciaré sin titubeos intentos de fraude electoral: AMLO

El presidente de México, detalló los temas que han caracterizado su mandato, empezando por resaltar que en su gobierno no se permite la corrupción, por lo que la austeridad del gobierno es una realidad. (WEB)

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 2021 se defenderá el proceso electoral y prometió que se garantizará el voto libre y unas elecciones limpias. "Denunciaré sin titubeos intentos de fraude electoral", advirtió.

Durante un mensaje para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo en las urnas, el mandatario consideró que lo peor de la crisis ya pasó y defendió la estrategia de dar apoyos a los más pobres.

En su discurso, resaltó que en lo que va de su administración se eliminó la tortura, no ha habido masacres, se está haciendo justicia en el caso Ayotzinapa, se está reactivando la economía, se están destinando recursos a los menos beneficiados, la oposición se manifiesta en libertad y se está trabajando en la inseguridad, fueron algunas de las frases que utilizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su informe para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo en las urnas.

El presidente detalló los temas que han caracterizado su mandato, empezando por resaltar que en su gobierno no se permite la corrupción, por lo que la austeridad del gobierno es una realidad, ya que se redujeron los sueldos de los altos funcionarios y ya no hay pensiones millonarias a expresidentes de la República, así como no hay derroche en la 4T.

Por ello, afirmó que en 2021 se defenderá el proceso electoral y garantizará unas elecciones limpias y el voto libre.

En cuanto al tema de Salud, López Obrador señaló que se han terminado 32 hospitales, a pesar de que la crisis sanitaria por el coronavirus no se esperaba y ningún país estaba preparado para enfrentar la pandemia.

"La pandemia precipito la crisis de modelo neoliberal", dijo.

Además, reconoció que la pandemia de coroanvirus es larga.

Sin embargo, se dijo orgulloso del comportamiento del pueblo ante la emergencia sanitaria y lamentó la pérdida de vidas humanas por lo que envió un abrazo y condolencias a familiares.

Por eso, indicó que para la recuperación económica se han otorgado recursos a los menos beneficiados para fortalecer así el consumo y reactivar la economía del país tras la crisis que ha dejado la pandemia del covid. Detalló que, antes de la crisis 18 millones de hogares recibían un apoyo, y a finales de año pretende llegar a 25 millones.

Si se ha ayuda a los menos beneficiados saldremos más rápido de la crisis económica

Asimismo, se estima la creación de 2 millones de empleos y beneficiar con recursos al 70% de la población, pues recordó que, en 3 meses se han otorgado más de un millón de créditos y espera que a final de año lleguen a ser 4 millones.

"Ya pasó lo peor de la crisis económica, el desempleo ya tocó fondo"

López Obrador admitió que en junio se perdieron 83 mil empleos, mientras que el peso se ha ido recuperando poco a poco.

Respecto a la inseguridad que se vive en el país, informó que la estrategia que ha implementado su gobierno ya está dando resultados: "se está haciendo justicia a víctimas del neoliberalismo", dijo, pues AMLO afirmó que se ha roto la tendencia del alza en homicidios y otros delitos en comparación con noviembre de 2018, y a las clases media y alta, ofreció conseguir paz y tranquilidad.

Hay más detenido que muertos. Se acabo el mátalos en caliente, el remátalos

"Hemos recuperado la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad en el país", añadió.

Sobre libertades, afirmó que nunca en más de un siglo se "había insultado tanto a un presidente y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura".

En cuanto a la entrada del T-MEC, aseguró que atraerá más inversión extranjera y creará más oportunidades de negocio, dando puestos mejor pagados.

El T-MEC llega en momento por demás oportuno, pues ayudará a impulsar actividades productivas y crear nuevos empleos

ndicó que este día 1 de julio, inició la aplicación del T-MEC, en u "momento por demás oportuno, pues ayudará a impulsar actividades productivas y crear nuevos empleos".

