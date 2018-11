AMLO afina presupuesto 2019; listo, plan de seguridad, anuncia

REDACCIÓN 01/11/2018 01:45 p.m.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presunto 2019, en el que –dijo- ya trabaja, alcanzará para cumplir con todos sus compromisos.

"A un mes que tome posesión de la Presidencia estoy trabajando ya con avances notables en la elaboración del presupuesto del año próximo. Vamos a cumplir los compromisos durante la campaña. Nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la Hacienda Pública para financiar el presupuesto del año próximo", lanzó el mandatario electo en un video que subió a su página de Facebook.

El equilibrio del país se mantendrá sin que esto implique un aumento en la deuda pública, en impuestos o en precios de combustibles, afirmó el político tabasqueño.

En la grabación que dura cerca de media hora, López Obrador apuntó: "vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda Pública, no habrá déficit. No vamos a endeudar al país, no vamos a aumentar impuestos, no van a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios de los energéticos, sólo se va a agregar el componente de inflación, pero no aumentará en términos reales el precio del gas, de la luz, del diesel, de las gasolinas".

Reiteró que con la eliminación de la corrupción se liberarán fondos para lograr cumplir con lo prometido en su campaña por la Presidencia, en especial con los programas sociales que ha planteado.

"¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar por completo la corrupción. La corrupción no sólo hay que acabarla por razones de índole moral, hay que acabarla porque es mucho dinero que se fuga, es mucho dinero que se va por el caño de la corrupción", comentó.

Agregó que ya labora en los ajustes del presupuesto para el 2019 para que esté listo la próxima semana.

Y su plan de seguridad

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador también dará a conocer su plan para garantizar la paz la próxima semana.

"Ya tengo bien definido el plan para garantizar la paz (...) para que no se padezca de inseguridad y de violencia en el país. La semana que viene voy a dar a conocer el plan de seguridad nacional", refirió.

Destacó que tiene previsto en el presupuesto para el año entrante que inicia su gestión invertir en la seguridad pública pues dijo que es un problema grave.





Esto dijo sobre sus vacaciones en Palenque, Chiapas





"Ya estoy por terminar, a eso me estoy dedicando ahora. Hoy día primero he empezado a trabajar para que el fin de semana tenerlo lista en general y ya luego los técnicos lo definan en lo particular. Así voy a terminar la semana. Voy a seguir trabajando en Palenque, voy a ir por el Día de Muertos, voy a ir a visitar a mis finados".





Los planes a los que AMLO destinará presupuesto





- Nuevas universidades.

- Precio de garantía para granos básicos.

- Apoyo a municipios con actividad minera.

- Programa de mejoramiento urbano (solo 15 ciudades).

- Programa de apoyo Jóvenes Construyendo el Futuro.

- Apoyos a adultos mayores.

- Apoyos a personas con discapacidad.

- Apoyos a empresarios.

- Propuestas a nivel federal

- Censo para el bienestar: casa por casa, para detectar a beneficiarios de apoyos.





