AMLO advierte cárcel a funcionarios que hagan marrullerías electoreras

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en una carta a todos los funcionarios públicos abstenerse de participar en asuntos partidistas y usar recursos públicos para favorecer a algún candidato.

"Está prohibido usar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier recurso público, que deben destinarse sin ninguna distinción y, exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos", indicó el mandatario.

Además, recordó que los principios fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia.

Memorándum: ya no hay partido de Estado y es delito grave el fraude electoral https://t.co/4MVU3LNFnX pic.twitter.com/FJqsLUDHnQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 22 de octubre de 2019

"Desterrar la simulación y marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Por ello, advirtió que pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática y recordó que el fraude electoral, por iniciativa del actual gobierno, está tipificado como delito grave.