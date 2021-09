AMLO admite aumento en feminicidios, extorsiones y robos en transporte

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje este miércoles desde Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno.

Lo hace con un nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante la partida de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República. También, está presente Julio Scherer Ibarra, quien ayer miércoles renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Antes de arrancar el discurso, se escuchó el toque militar en honor de las víctimas de la pandemia de covid-19, luego el presidente realizó el saludo a la bandera.





AMLO ADMITE ALZA EN TRES DELITOS





El presidente López Obrador aseguró que durante los tres primeros años de su gobierno se redujo el robo de combustible en 95%.

De 11 delitos sólo tres presentan aumento, feminicidio 13%, extorsión, 28%, el robo a transporte público individual, 12%, mencionó el presidente en su Tercer Informe de Gobierno.

También expuso que ha disminuido 0.5% los homicidios y en 18% el secuestro.





AMLO DICE QUE NO HAY PRESIONES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN





El presidente López Obrador aseguró en su discurso que "han quedado atrás las presiones del poder público a los medios de información para influir en su línea editorial".

Agregó que en su administración no se fabrican delitos ni se persiguen a opositores.

El presidente indicó que "la represión política dejó de existir", pues ahora hay independencia de poderes, como pasa en la Fiscalía General de la República (FGR).





PRESENTARÁ REFORMA DE LA CFE





El mandatario anunció que el próximo mes enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reparar el daño causado por la privatización en el sector eléctrico.

"Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el daño que causo la privatización al sector público y la economía popular pues (...) con la entrega de subsidios, entre otras reventas, las plantas de la CFE fueron completamente abandonadas", afirmó.

El presidente López Obrador abrió señalando que busca desterrar vicios y prácticas deshonestas en el gobierno, para lo cual se paró en seco la privatización del país.

"La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y el cambio de mentalidad del pueblo, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas", expuso.

Señaló que aplica una nueva política energética que consiste en generar las gasolinas que se consumen en el país y dejar de importarlas

El presidente López Obrador informó una inversión 33 mil 581 millones de pesos de inversión en refinerías en el país, con un 38% más de producción de estas en los tres años del sexenio.

Aseguró que terminará la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, en julio.

"Estamos construyendo carreteras, presas, escuelas, plantas de tratamiento, puentes refinerías, aeropuertos, parques, estadios, y otras obras sin asociaciones público privadas y sin deuda", lanzó.





ESTOS SON LOS 2 COMPROMISOS QUE AMLO NO HA CUMPLIDO





El presidente López Obrador dijo que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo en diciembre de 2018, sólo le quedan pendientes 2 que son: descentralizar al gobierno federal y conocer la verdad en el caso Ayotzinapa.

Pero, dijo que han realizado varias acciones que no estaban en esos compromisos: rehabilitamos aeropuertos, continuamos con la construcción del Tren México-Toluca, se dio mantenimiento a las carreteras del país, se creó la Guardia Nacional y se construyeron cuarteles para la protección del pueblo.

El presidente mencionó que se han construido 189 cuarteles de la Guardia Nacional. Hasta el momento, la institución cuenta con 100 mil elementos. Las Islas Marías dejaron de ser penales, para convertirse en el centro "Muros de Agua" José Revueltas.

Agregó que no se han entregado concesiones mineras, se reinstaló a maestros despedidos por la reforma educativa, se están atendiendo a afectados por casos como Pasta de Conchos y la Guardería ABC.





DICE QUE HAN BAJADO HOSPITALIZACIONES Y MUERTES POR COVID





El presidente López Obrador comentó que la vacunación ha permitido disminuir el número de casos y hospitalizaciones en México a causa de la pandemia de covid-19.

Afirmó que se ha inmunizado al 65 por ciento de la población y reiteró su compromiso que en octubre todos los adultos mayores de 18 años tengan cuando menos una dosis de la vacuna.

"Se ha reducido considerablemente las hospitalizaciones y contagios, la principal razón es el programa nacional de vacunación, que ha funcionado con eficacia y hay llegado a todos los pueblo", comentó.

Destacó la recepción de más de 103 millones de vacunas contra el coronavirus, por lo que agradeció a farmacéuticas y gobiernos internacionales la solidaridad que han tenido con México. Hizo hincapié en la ayuda que han brindado Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos.

"Hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacuas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, CanSino y Moderna, de gobiernos y farmacéuticas que han demostrado solidaridad con el gobierno de México y su pueblo", dijo.





"ESTÁN SENTADAS LAS BASES DE LA TRANSFORMACIÓN"





El presiente López Obrador insistió que están sentadas las bases de la transformación, pues en el país hay legalidad, no se censura, no se reprime, no se organizan fraudes electorales, entre otras prácticas.

Indicó que el poder público ya no representa a una minoría sino a todo el pueblo, ya no se tolera la corrupción, en la práctica no hay fueros ni privilegios, se repudia el clasismo y el racismo, se cuida el patrimonio de México.

Comentó que es un signo de orgullo que el sufrimiento e impacto económico que trajo la pandemia, no se abandonó la implementación de la transformación y se ha enfrentado la peste de la corrupción.

"El dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los marginados", lanzó.

Agregó que por el bien de todos primero los pobres, sin embargo, expuso que el 30 por ciento de mexicanos que tienen mejores condiciones de vida mantienen un ambiente propicio para seguir prosperando.





RECUPERACIÓN DE EMPLEOS





Sólo faltan 192 mil 213 empleos para recuperar a los asegurados en el Seguro Social que sumaban más de 20 millones antes de la pandemia de covid-19.

La construcción de obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor del Istmo han generado 143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos, informó.

"Destaca la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa del Istmo para articular puertos y crear vía de comunicación entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la zona de mayor riqueza", detalló.





PRESUME RÉCORDS EN ECONOMÍA





El presidente presumió que en su sexenio crecieron las aportaciones de los paisanos mexicanos a la economía, ya que el año pasado hubo remesas por 40 mil 600 millones de dólares y este año se estima superar los 48 mil millones.

"Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, en inversión extranjera, en incremento al salario mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento del índice de la bolsa de valores, en las reservas del banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, está como para presumir a los cuatro vientos, es como para decirle a los tecnócratas neoliberales ´tengan para que aprendan´".

Se ha podido evitar la falta de alimentos en el país, las tiendas departamentales han podido aumentar sus ventas, destacó que hay paz social y gobernabilidad en el país. Dijo que no se han presentado actos de rapiña debido a falta de insumos de primer orden.

El presidente López Obrador rechazó la existencia de "saqueos a comercio ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención de las necesidades básicas de la gente, hay paz social y gobernabilidad en nuestro país".

Señaló que su gobierno ha aplicado programas sociales y de mejoramiento urbano.

Detalló que mediante la austeridad se han ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, con lo que se redujeron "prácticas dañinas que proliferaban la hacienda pública".

"La austeridad, cancelación de fideicomisos, contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional y en beneficio de minorías nos han permitido liberar más presupuesto", dijo.





PROGRAMAS SOCIALES





Dijo que no será fácil que sus opositores den marcha atrás a la transformación, pues recordó la reforma que puso en la Constitución a las pensiones para adultos mayores, y niños y niñas con discapacidad.

Expuso que el monto que actualmente reciben se duplicará para el final del sexenio.

"Es una realidad la pensión, que va a ir aumentando para enero de 2024, todos los adultos van a recibir el doble de lo que se les entrega. Para enero del 24, una pareja de ancianos va a tener ingresos suficientes para su alimentación, nos vamos a sentir todos muy orgullosos", indicó.





REGRESO A CLASES PRESENCIALES





El presidente López Obrador se mostró agradecido con los estudiantes, el personal educativo y los padres de familia por hacer el esfuerzo por regresar a las clases presenciales. En este retorno volvieron esta semana al menos 11 millones de alumnos a las aulas.

"El lunes comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestros, padres, así como 11 millones de niños que, luego de 18 meses, regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar", lanzó.





REITERA QUE SE IRÁ A PALENQUE EN 2024





De llegar a 2024, tras superar la revocación de mandato y si "el creador lo permite", gritaré a los cuatro vientos: "misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón", dijo el presidente.





