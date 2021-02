AMLO acusó sin pruebas sobre cirugías plásticas con cargo al erario

El 16 de abril de 2019, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el seguro de gastos médicos del gobierno servía para financiar cirugías plásticas de altos funcionarios.

"De esto no se habla. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Hasta se estiraban y por eso parecía que estaban más jóvenes", dijo el mandatario. Sin embargo, Presidencia de la República aseguró que no cuenta con ninguna evidencia, ya sea recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro tipo de documentos que contenga los gastos de cirugías estéticas en las que presuntamente se dispuso del presupuesto público, después de que el INAI le ordenara entregarlos, tras considerar “fundado el agravio” al negar la supuesta información a la que hizo referencia el titular del Poder Ejecutivo.

LA SILLA ROTA presentó el 9 de octubre de 2019 la solicitud 0210000316119 para requerir el soporte documental de estas supuestas erogaciones, pero Presidencia declaró inexistente la información. Tras ello, este medio presentó un recurso de revisión al que se le asignó el folio RRA 14974/19, el 27 de noviembre de 2019, mismo que el INAI resolvió a favor el 15 de enero de 2020.

En una ponencia a cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estimó que la Jefatura de la Oficina de Presidencia y la Secretaría Particular podrían tener la evidencia documental en la que se basaron los dichos del presidente, porque ambas deben conocer de antemano la información que difunde el gobierno federal, ya que “reciben toda información suministrada por las entidades o dependencias federales y, en su caso, realizan los estudios y análisis correspondientes”.

Asimismo, el comisionado señaló que en la versión estenográfica de aquella conferencia, después de que López Obrador declarara “se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario”, agregó: “tengo pruebas”.

Por ello y por unanimidad, el pleno del INAI resolvió que la respuesta “inexistencia” respecto a los gastos por cirugías estéticas, así como la relación de funcionarios beneficiarios y las especificaciones del tipo de intervención a la que fueron sometidos y el lugar en el que ésta se realizó, se revocaba, y ordenó a Presidencia emitir una nueva resolución en un plazo de diez días hábiles.

No obstante, al término de este lapso, Presidencia insistió en que no posee evidencia documental que sustente las aseveraciones del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, “ello en virtud de no haberse localizado (…) y de no existir elementos que permitan suponer que obró sus archivos”.

Esta resolución, OPR/CT/1SE/2020/X, fue emitida en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Presidencia, pasado el 23 de enero.

(María José Pardo)