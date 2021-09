AMLO acudirá a entrega de la medalla Belisario Domínguez

este 7 de octubre, para ser testigo de honor en la entrega de la Medalla "Belisario Domínguez" a la senadora de Morena Ifigenia Martínez y post mortem a los familiares del médico Manuel Velasco-Suárez.

La entrega de la presea se realizará en la nueva sede del Senado de la República y no en la Casona de Xicoténcatl, donde se entrega tradicionalmente, según lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ricardo Monreal.

"Según me lo comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández que estaría presente el presidente de la República el día 7 de octubre [...] el presidente de la República no ha venido aquí, no conoce este recinto y sería un buen gesto invitarlo a que lo conozca. Además, creo que por comodidad es mucho más amplio que el de Xico", dijo Monreal.

Ifigenia Martínez, senadora de la actual Legislatura, fue propuesta por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para recibir la Medalla "Belisario Domínguez", el pasado 21 de septiembre.

La Jucopo del Senado resaltó "la aportación a la vida diplomática, política y social" de Ifigenia Martínez Hernández ha representado una labor destacable, de quien ha dedicado su vida al servicio de México.

La Medalla "Belisario Domínguez" se confiere a mujeres y hombres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la humanidad".

Los senadores de Morena consideraron la propuesta de asistencia del presidente López Obrador al evento como "un acto de sensibilidad y de apertura, un gesto de cortesía como titular del Poder Ejecutivo al Senado".