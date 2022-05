AMLO achaca al "conservadurismo" por alertas sobre seguridad aérea

El presidente Andrés Manuel López Obrador achacó "al conservadurismo" las alertas emitidas por asociaciones áreas internacionales sobre los crecientes riesgos de impacto en los aeropuertos de la capital.

"No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían serenarse, todo se arregla", declaró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El mandatario se refirió a los avisos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, en inglés) y la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, en inglés), que han documentado 17 "eventos de alarma" desde abril de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

Las agrupaciones también afirmaron la semana pasada que "la situación se ha vuelto muy preocupante" ante la "nueva configuración del espacio aéreo del Valle de México" tras la inauguración el pasado 21 de marzo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra emblemática de López Obrador.

"¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, eso es un afán de que nos vaya mal, o sea, y todo lo vamos a ir resolviendo", cuestionó el mandatario tras leer un tuit crítico del expresidente Vicente Fox.

López Obrador también confirmó la renuncia de Víctor Hernández como titular de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Además, sostuvo que habrá una investigación sobre un video que circuló el fin de semana en el que dos aviones de la aerolínea Volaris están cerca de chocar en el AICM, que de forma oficial se considera saturado.

Sobre ello, avisó que habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) "para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas", dijo.

El AIFA, inaugurado el 21 de marzo pasado tras tres años en construcción, ha afrontado críticas por operar solo seis vuelos nacionales al día y un vuelo internacional ocasional a Venezuela.

Desde que se propuso, ha afrontado cuestionamientos de especialistas en seguridad por riesgos al compartir el espacio aéreo con el AICM.

Sin embargo, López Obrador aseguró que Aeroméxico anunció que a finales de año tendrá más de 30 vuelos diarios desde el AIFA, al igual que las de bajo costo Volaris y VivaAerobus.

"Son muy buenos los operadores aéreos y va a haber entendimiento, las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos del Aeropuerto Felipe Ángeles", aseveró.