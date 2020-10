AMLO abre diálogo; Alianza Federalista: ¿cuándo nos recibe?

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador condiciono el encuentro con los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista y para ello pidió dejar de lado la politiquería.

"Sí, claro que dialogamos siempre y cuando no haya politiquería, porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas, tenemos que ser respetuosos, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad", dijo el mandatario.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que a los estados de la República, gobernados por la oposición, no se les debe nada en materia presupuestal y se explicó que a las entidades federativas se les entregó 638 mil millones de pesos en participaciones federales.

"No se vale que quieran engañar a la gente, nosotros no debemos. No hay ningún adeudo, algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar que no digan que la Federación no les está enviando los recursos, estamos cumpliendo, que la población de esos estado sepa que sí se están entregando los recursos", manifestó el presidente.

Los gobernadores aliancistas dieron la bienvenida al diálogo con el mandatario para discutir los recortes en el presupuesto para el próximo año que afectará la operatividad de sus entidades.

Bienvenido al diálogo señor presidente @lopezobrador_ es momento de que construyamos juntos un #México y un presupuesto más justo. Sin lugar a dudas, con diálogo y voluntad política, lo lograremos. ¿Cuándo nos recibe?#AlianzaFederalista — Alianza Federalista (@AFederalista) October 29, 2020

Sobre la discusión del pacto fiscal, los mandatarios de la Alianza Federalistas le tomaron la palabra al presidente para realizar una consulta ciudadana, incluso ayer el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro informó que el próximo lunes se reunirá con el presidente del Instituto Electoral del Estado para analizar el tema y ver posibles fechas.

Hacemos un llamado al pueblo de #México a no caer en distractores y a no permitir que se desvíe la atención del importante tema que plantean los estados miembros de la #AlianzaFederalista: la discusión es por un presupuesto federalista o uno centralista. ¡La gente debe decidir! — Alianza Federalista (@AFederalista) October 29, 2020

