¿AMLO a contienda de 2024? Dice que apoyará a candidato en sus tiempos libres

El presidente, Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que en sus tiempos libres apoyará al candidato de Morena para la Presidencia de la República en 2024, sin embargo, señaló que no hará campaña a su lado o acudirá a sus eventos.

El mandatario comentó lo anterior en su conferencia mañanera, en la cual se encontraba acompañado por algunos de los aspirantes a la candidatura como lo son la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al canciller Marcelo Ebrard lo vería más tarde para reunirse con una delegación de Estados Unidos que visita México para resolver un diferendo por la Cumbre de las Américas.

Asimismo, el dirigente de la 4T mencionó que dentro de los cambios de su gobierno resalta el fin de la época de los "tapados" y solicitó a su partido a aplicar la encuesta para elegir al candidato.

"Y el que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy, en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta", señaló AMLO.

De igual forma se le cuestionó que ya hay funcionarios en campaña, y se le preguntó si él también lo haría aunque sea los fines de semana, a lo que respondió tajantemente que "no".

"Pues es que ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto. Yo creo que si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no les cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, como ciudadanos. Yo no lo voy a hacer. Son cosas distintas, una elección presidencial es distinta a la de un estado", respondió López Obrador.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

AMLO SUMA CORCHOLATAS PARA 2024

El presidente dijo que él ve relevo generacional pues todos los candidatos que hoy se escuchan son más jóvenes que él además de los nombres que hoy se perfilan como Sheinbaum, Ebrard y López.

Asimismo, dentro de otro cuestionamiento en torno a las candidaturas, AMLO incluyó dentro de esta competencia a Hugo López-Gatell y al director del IMSS, Zoé Robledo.

"Hay jóvenes maduros muy buenos, mujeres, hombres... este Zoé, también el doctor, desde luego Claudia. Yo no sé donde dije que ella no era (mi consentida)... yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia; y a Adán, imagínense, es mi paisano; Marcelo está haciendo un trabajo de primera", agregó López Obrador.

Por último, el dirigente nacional apuntó que al final el pueblo es el que va a decidir, tanto al candidato de su partido como al presidente de México.

"Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decir el pueblo si es el soberano porque eso es historia, eso es historia el que sea los ciudadanos los que elija al candidato o a la candidata, y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente no una persona, no hay tapado", finalizó López Obrador.

CAO