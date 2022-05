Amenazan hasta para no atender baleados: médicos responden a AMLO

En medio de la controversia por la contratación de médicos cubanos y los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, médicos mexicanos relataron las experiencias que vivieron al brindar atención en zonas rurales, desde llegar a un municipio donde no hablan español y no contar con los insumos necesarios, hasta ser amedrentados para no atender a un hombre baleado.

En redes sociales, cientos de médicos contaron en qué zona del país realizaron su servicio social, que es una de las etapas de formación en la que la mayoría es enviado a municipios lejos de las ciudades.

La doctora María A. Martínez Castellanos, cirujana de retina pediátrica, relató en Twitter que realizó su servicio social en el municipio de San Gaspar Tlahuelilpan, donde había mil 600 habitantes.

Laboró en un Centro de Salud Rural Disperso y durante su estancia enfrentó situaciones diversas: "Me pusieron dos kilos (si kilos) de billetes de 500 enfrente para que dejara al baleado que traían como estaba antes. Atendí el parto de 2 perritas y le curé una herida de oreja a un cerdo".

La pediatra y neonatóloga Karen Rosales indicó que realizó su servicio social en el Centro de Salud "El Tintal", en Quintana Roo y uno de los mayores retos fue entender a la población, pues no hablaban la misma lengua.

"Población maya que no hablaba español, sola con mi enfermera, que también era mi traductora. Nos metíamos en su vespa a vacunar a los ejidos entre la selva. Atendí partos en las hamacas y baleados con lo que podía y tenía", señaló.

Otros hablaron de las carencias que había en el lugar, como el doctor Héctor Rossete, quien hizo su servicio social en el Centro de Salud Rural Francisco I. Madero, Pueblo Madero y la Calera, Nanacamilpa, Tlaxcala, con mil 500 habitantes.

Indicó que solo había "dos consultorios, una sala de expulsión que no funcionaba y una de hidratación".

El médico infectólogo Juan G. Sierra, contó que hizo su servicio social en Altamirano, Chiapas, un municipio de 2 mil habitantes. Señaló que era un hospital con área de hospitalización, quirófano y laboratorio.

"Vi más casos de tuberculosis en ese año que en toda mi residencia de interna e Infectología. Viajes a la selva a vacunar en comunidades inaccesibles", destacó.

El presidente López Obrador anunció el pasado 10 de mayo que durante su viaje a Cuba firmó un acuerdo para que más de 500 médicos cubanos trabajen en México, hecho que generó rechazo del gremio médico.

El mandatario defendió la contratación al señalar qué hay déficit de médicos en México y que aunque hay plazas vacantes, no quieren ir a zonas rurales lejanas.

Los médicos se han defendido al señalar qué hay suficientes especialistas, pero exigen mejores condiciones generales y en especial de seguridad y para ir a zonas rurales, pues constantemente son víctimas de violencia.













kach