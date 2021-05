Amenaza FGR con despidos a personal; "trabajan mal o no están capacitados", alega

La medida se presenta luego de que se ha detectado que empleados no cumplen con las labores asignadas. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a todas las delegaciones que se ubican en las 32 entidades del país, llevar a cabo un análisis que les permita identificar a los elementos del Ministerio Público, así como a Fiscales que no cumplan con su trabajo.

En el caso de que el personal de la Ciudad de México que no esté realizando su trabajo de forma adecuada, se iniciará un proceso de análisis para determinar los motivos de su rezago, y en caso de ser necesario iniciar una investigación, penal o administrativa a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

La medida se presenta luego de que se ha detectado que empleados no cumplen con las labores asignadas, o que incluso, realizan trabajos ajenos a la institución en horas de trabajo a través de la preferencia a ciertos expedientes.

La baja productividad de algunos servidores públicos continúa generando una acumulación de expedientes en temas de justicia federal. Incluso, se ha detectado que algunos elementos omiten a aplicación de los protocolos a través de sobornos, por lo que se ordenó llevar a acabo exámenes de Control y Confianza en el personal detectado.

Al ubicar a los elementos que no cumplen con las prioridades de la institución, deberán ser separados de sus puestos laborales. Además, la institución ordenó a cada uno de los 32 delegados, cumplir con el mandamiento de las áreas centrales, ya que de lo contrario serán separados del cargo.

La instrucción fue emitida a todas las delegaciones a través de un oficio emitido por la subprocuraduría de Control Regional y Amparo, por órdenes de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR el pasado 3 de mayo.

En el oficio SCRPPA/DS/2839/2021, la FGR menciona que todo el personal debe tener claro que su función es la de servir a los denunciantes o querellantes y atender a la comunidad en materia de justifica federal, así como no tener personal que no esté bien capacitado o no tenga experiencia.

Se reitera a las delegaciones solo deberán atender los asuntos de trámite inmediato, a través de los procedimientos establecidos, así como de los medios alternativos, como se ha venido manejando con la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos

En el documento, la FGR deja en claro que los "delegados que no acaten la instrucción, no podrán continuar en la institución", y a quienes "estén litigando asuntos que no son de atención inmediata, se les levantará responsabilidad".

Se harán revisar las carpetas en la delegación de la CDMX, para identificar a los primeros AMPF y Fiscales que no deben de permanecer en la misma, ya sea porque trabajan mal por intensión, o no están capacitados, para ponerlos a disposición de personal, o capacitarlo en todo momento respetando sus derechos

A través del documento, la institución pidió a los mandos informar sobre los avances, así como impedimentos para cumplir con las medidas ordenadas por las áreas centrales, ya que de lo contrario se iniciarán procedimientos en al área de Asuntos Internos.

