Amenaza Ahumada con exhibir a actuales colaboradores de AMLO

El empresario Carlos Ahumada amenazó este jueves que cuenta con información y evidencias sobre actos irregulares de funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que le advirtió que de no cesar la persecución en su contra los sacará a la luz pública.

"No quiero dar a conocer más videos, toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México", explicó en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

"No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas y así puedo seguir", lanzó el empresario argentino.

Ahumada reiteró que existe una campaña de persecución y venganza política en su contra, orquestada desde el gobierno de México.

Además, reveló que en octubre de 2017 llevó a cabo un pacto de silencio con un emisario enviado por López Obrador.

"Son personas del más alto nivel que están con Andrés Manuel. Ya déjenme por favor en paz. Muchos de ellos fueron a mis oficinas y blah, blah, blah", manifestó.

Por otra parte, aseguró que el ministerio público Jesús Alfonso Campos Torres, quien lleva su causa penal, le ha solicitado dinero para dar por terminado el proceso en su contra, por lo que llamó a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y al fiscal general, Alejandro Gertz, a investigar a dicho funcionario.

"Ernestina Godoy que mande llamar a este fiscal y le pregunte que en 2018 con quien se reunió el 27 de agosto. Con quién se reunió el 28 de agosto... en el café de Plaza Inn y para qué se reunió y para qué se reunió si el motivo de su reunión no fue mandarme decir que si yo le ayudaba a poner un restaurante, dándole dinero, la causa se terminaba (...) Me ha mandado a pedir dinero para que esta causa se termine", comentó.





EXTRADITARÁN A AHUMADA A MÉXICO





El empresario Carlos Ahumada, detenido en 2019 en Buenos Aires, Argentina, será extraditado a México.

"Con esta fecha, en la ciudad de Buenos Aires el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 declaró procedente la Solicitud de Extradición de dicho individuo y ordenó realizar la entrega del requerido", expresó la FGR en un comunicado, quien hizo la solicitud a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en julio de 2020.

La posible comisión de fraude fue "con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad", detallaron.

La FGJCDMX solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República, que por los conductos diplomáticos se presentara la petición referida.

La documentación solicitada por la Dirección de Extradiciones de la Dirección General de Procedimientos Internacionales para gestionar el procedimiento fue presentada en junio de 2020.

Según la FGR, la solicitud está relacionada con contratos de obras públicas en diversas Delegaciones de la Ciudad.

Esta no es la primera vez que el gobierno de México solicita la extradición de Ahumada. El 4 de marzo de 2020 solicitó por segunda vez a su homólogo de Argentina, la extradición de Ahumada Kurtz, por incumplimiento en la realización de una obra pública que se le asignó en 2007, la cual tuvo un costo de más de 29 millones de pesos.





AHUMADA AÚN PUEDE APELAR EXTRADICIÓN





El empresario Carlos Ahumada Kurtz aún puede apelar el fallo de la justicia argentina que autorizó su extradición a México para que concluya un año 10 meses de prisión de una sentencia de cinco años por el delito de fraude genérico que supera los 38 millones de pesos.

Autoridades capitalinas dijeron a La Silla Rota que una vez que Ahumada Kurtz sea notificado de la procedencia de su traslado al país que emitió un juzgado de Buenos Aires, contará entonces con un plazo de cinco días para presentar pruebas de descargo.





(Luis Ramos)