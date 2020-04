Amaga oposición no ir a sesión de Amnistía si no se discute pandemia

Los líderes de partidos de oposición en el Senado de la República dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para instar a que durante la sesión programada para este lunes 20 en la cámara alta -convocada para discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa sobre la Ley de Amnistía propuesta por el propio AMLO- se incluyan temas referentes a la contención de la pandemia de la covid-19 y las connotaciones en la economía de las medidas de emergencia.

En este sentido, los líderes de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, solicitaron que se discuta la necesidad de que López Obrador, "en su calidad de titular del poder ejecutivo (...) convoque a la sociedad, a los sectores público, social y privado y a los gobiernos de las entidades federativas, a la construcción de un Acuerdo Nacional para enfrentrar la urgencia sanitaria y económica que vive el país".

Asimismo, el llamado es para que este lunes se discuta la estrategia de salud implementada por el gobierno federal para hacer frente al coronavirus, así como sus resultados y las medidas que se deben tomar ante el inminente agravamiento de la pandemia.

Por otro lado, se pide discutir los mecanismos e instrumentos "para consolidar un auténtico plan de emergencia y recuperación económica en apoyo a los sectores sociales y privados más afectados por la crisis económica del coronavirus (...) ya que las políticas de bienestar que anunció el gobierno federal, aunque necesarias, fueron diseñadas antes de la contingencia y no abarcan a la totalidad de la población y, por lo tanto, resultan insuficientes.

Tras enumerar las propuestas a discutir, los senadores precisaron que "si la mayoría gobernante (Morena) se mantiene en su cerrazón (de no admitir la inclusión de estos temas en la discusión) y busca la imposición, hemos decidido no presentarnos a la sesión, conscientes de que no entorpeceremos ningún proceso".

El pasado día 16, el líder de la bancada de Morena en el Senado informó que se convocaba a sesión a los legisladores para este lunes con el fin de aprobar la Ley de Amnistía.

"Consideramos (que la iniciativa) insuficiente que resulta insifucuente para el tamaño del problema que intenta solucionar. Sin duda la discusión de este tema debería ser con la participación de especialistas y sociedad civil y, después de un análisis profundo y una discusión seria".

"Su propuesta no necesita pasar por un proceso legislativo, basta con que usted ejerza sus atribuciones para lograr la excarcenlación de personas en reclusión, mediante la libertad anticipada o la libertad condicionada e incluso el indulto (...) Sería más rápido y más eficiente porque, en este momento, ya estarían en sus casas", se lee en la carta dirigida a AMLO.





(diego joaquín)