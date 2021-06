Amaga AMLO con tirar uso lúdico de la mariguana

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalaron la despenalización del uso lúdico y recreativo de la mariguana

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano destacó que si "en vez de ayudar, perjudica, plantearíamos un cambio" en la regulación de la mariguana y enviaría un iniciativa de reforma al Congreso de la Unión para modificar el dictamen.

Recientemente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó su Informe Mundial sobre las Drogas, en el que el consumo de cannabis y sedantes, como las benzodiazepinas, aumentó durante la pandemia de covid-19 en casi todos los países de los que se tienen datos.

En una encuesta a profesionales de la salud desarrollada en 77 países, el 64% dijo que había detectado un aumento en el uso no médico de sedantes y el 42% aseguró que el consumo de cannabis también se había incrementado.

Los problemas económicos que ha causado la pandemia, unido a los cambios radicales en la tecnología y en los hábitos sociales, pueden alterar los patrones de consumo de drogas a largo plazo, según el informe.

"(Veremos) cómo se va aplicando esta medida, qué efecto va tener en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar, perjudica, pues plantearíamos un cambio. Enviaría (al Congreso), de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley", lanzó López Obrador en la mañanera de este martes.

"Pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede. Por eso soy partidario de la democracia participativa y representativa", indicó.

"Desde luego que vamos a respetar y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país para enfrentar el grave problema de la drogadicción, para detener la violencia, entonces actuaremos. Si como unos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica; tenemos tiempo", aseguró.

LA CORTE AVALA USO LÚDICO DE LA MARIHUANA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de la Salud que evitaban el consumo lúdico de marihuana.

Durante la sesión, ocho de los ministros votaron a favor del proyecto que presentó la ministra Norma Lucia Piña, de declarar inconstitucionalidad de los artículos 235 párrafo último 1; 237 y 245, fracción primera; 247 párrafo ultimo y 248.

La votación que se dio hoy en la sesión remota de, inició con la propuesta de la ministra Norma Lucia Piña, quien después de presentar el proyecto, escuchó los alegatos de sus homólogos, quienes, en un principio se oponían a la propuesta.

Al finalizar la votación, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que la votación que se llevó a cabo el día de hoy es histórica para el país, lo que beneficia los derechos de los consumidores.

Los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad fueron los ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo luego de que el Senado no legislo sobre el tema, el cual aplazó en distintas ocasiones desde febrero de 2019.

El senado contaba con un plazo de 90 días, sin embargo, la fueron postergando, hasta que la SCJN atrajo el tema a través de una declaratoria general.

La votación de hoy, sólo es el primer paso para continuar con el tema. Ahora, se debe de legislar sobre la producción, quién deberá autorizar su producción, así como los posibles recursos que pueda obtener el Estado a través de su comercialización.

CAMBIA SENTIDO DE SU VOTO

De acuerdo con el constitucionalista Francisco Burgoa, el ministro Luis María Aguilar cambió el sentido de su voto de último momento y con ello, quedó aprobada la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico del cannabis.

El ministro Luis María Aguilar cambió el sentido de su voto de último momento y con ello, queda APROBADA la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico del cannabis ?? — Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) June 28, 2021

La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra del proyecto de inconstitucionalidad la prohibición del uso lúdico de la marihuana, por tanto, y se sumó al voto en el mismo sentido de Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Luis María Aguilar Morales votaría en contra, pero de último momento cambió el sentido de su voto. En el debate se pronunció en desacuerdo con el proyecto durante la discusión al considerar que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se quedaba corta para despenalizar el cannabis. Sin embargo, durante la votación rectificó y manifestó que respaldaría la propuesta.

El ministro Javier Laynez Potisek dijo estar a favor de la Declaratoria, sin embargo, también consideró que el Pleno de la Corte únicamente debió analizar si el Congreso cumplió o no, con superar los problemas de inconstitucionalidad que se señalaron en la Jurisprudencia de la Primera Sala sobre el consumo lúdico.

OMISIONES EN EL SENADO

Especialistas consultados por La Silla Rota destacaron que el Senado de la República –donde la aprobación de una ley que regule el consumo lúdico se quedó a la mitad– fue omiso en generar consensos, sobre todo, en cómo minimizarían el consumo en adolescentes, así como el peligro de que el crimen organizado intente inmiscuirse.

Zara Asheley Snapp, cofundadora del Instituto RIA, mencionó que la discusión que este lunes abordará la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por la omisión del Congreso en legislar sobre el tema, desde febrero de 2019, cuando se les ordenó hacerlo.

"En febrero de 2019 declaran la jurisprudencia. Cuando lo hacen, mandan una notificación a las Cámaras de Diputados y Senadores, donde les dicen que tienen 90 días para modificar los cinco artículos de la Ley General de Salud que son inconstitucionales, según las tesis de la Corte.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación les da ese tiempo, pero los diputados y senadores no lo hacen. Ha habido mucha discusión, pero nunca se aprueba la Ley. Solicitan prórrogas hasta que llega el plazo, el 30 de abril de este año y el Senado no solicita oficialmente una prórroga y tampoco aprueba la Ley. Esto da la oportunidad a la Suprema Corte de que ellos empiecen con la declaratoria general".

Snapp comentó que los ministros solo van a discutir sobre los cinco artículos de la Ley General de la Salud que prohíben el cultivo para consumo propio, y no sobre otros temas, como puede ser la regulación para la compra y venta, incluso en productos.

"En una respuesta a la inacción del Congreso. Los ministros no van a hacer una política pública, el proyecto no incluye la regulación, si se puede vender, tipos de licencia que se van a dar. Los ministros sólo van a discutir los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el cultivo para uso personal.

"Dos de los cinco artículos ya fueron modificados en 2017, cuando se hicieron reformas con el cannabis medicinal. Se prevé que den instrucciones sobre qué es lo que necesita hacer una persona si quiere acceder a ese derecho, a través de la Cofepris", indicó.

(Cuartoscuro)

Zara Asheley confió en que la declaratoria de inconstitucionalidad se apruebe con los ocho votos en favor que requiere, y adelantó que será el principio de varias modificaciones que se tienen que hacer, entre ellas, su regulación para cultivo y producción.

"En caso de que lo aprueben, es un gran paso, pero falta mucho por hacer. Lo que seguiría es que, en septiembre, cuando inicien las sesiones legislativas en el Senado, se debe abordar la regulación del mercado, la excarcelación de personas detenidas por ese delito, cómo recaudar dinero a partir del cultivo", destacó.

Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), afirmó que México está preparado para la despenalización del cannabis, aunque todavía falta por delimitar, claramente, algunos aspectos importantes.

Zabicky señaló que "se pretende una venta de cannabis con restricciones, con muchos candados para que la producción no se fugue al mercado negro, no caiga en las manos de los menores, que no se involucre el crimen organizado en este tipo de actividades".

El titular de Conadic indicó que en estos meses ha habido mucho trabajo detrás de este proceso de despenalización, pero que uno de los aspectos que lo ha frenado es la preocupación sobre cómo garantizar que la marihuana no llegará a manos de niños y adolescentes.

"No hay un acuerdo final en el que se vea claramente qué podemos salvaguardar la seguridad en especial de la gente joven, de los niños, yo creo que eso es lo que ha sido un reparo para que no sea unánime el ver con buenos ojos esta legislación. Yo creo que tiene que ver con algunas reservas de parte de algunos integrantes del gabinete de cómo está compuesta la toma de decisiones", dijo Zabicky Sirot.

Añadió que hay cierta reserva porque no hay deseos de generar una industria poderosa del cannabis.

"Esto viene desde que no haya un gran oligopolio de cannabis en México, hasta el hecho de que probablemente si brincáramos a una regulación para uso lúdico incluso habría problemas con la distribución del agua para los cultivos, porque hay cierto temor a que lo que se vaya a producir lícitamente sea desviado hacia el consumo de los menores, porque aunque ya existe una parte de menores que consumen, que son usuarios de cannabis, no convence cómo se va a proteger a esta parte de la población", declaró.

"UNA NAVAJA DE DOS FILOS": INDUSTRIA CANNÁBICA

"Los ministros aprobaron si el Congreso hizo o no su chamba", explicó Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, y al determinar que no lo hicieron, tuvieron que declarar inconstitucionales los artículos tal y como aparecen en la Ley de Salud.

"Ya hay una jurisprudencia que permite a la gente sembrar marihuana para consumo personal, pero aquí, es una navaja de dos filos, porque nadie, no hay escrito de qué es el consumo personal", aseguró Nieto en entrevista para Salvador García Soto en El Heraldo Radio.

"Va a estar a contentillo de lo que la autoridad quiera y pueda y eso es muy peligroso", agregó.

"No se crea mercado", resaltó, "lo único que se puede es tener un par de plantas en tu casa", lo interesante es que lo quitan de la Ley de Salud pero no del código penal".

"Vamos a entrar a un limbo del cannabis en donde urge que los legisladores creen ya una legislación", concluyó el especialista.

DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEJA VACÍOS Y ZONAS GRISES EN LA LEY: GIPC

Con esta decisión de la SCJN, consideró el Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC), se dejan vacíos en la ley sobre los procesos por los que una persona podrá acceder a la planta y mantiene la falta de certeza sobre la calidad y seguridad que deben estar asociadas al consumo.

Erick Ponce, presidente del GPIC, manifestó su preocupación sobre esta decisión, ya que ocurre sin que se haya completado el proceso legislativo de la Ley para la Regulación del Cannabis que debería haber sido votada antes del pasado 30 de abril, cuando concluyó el último periodo ordinario de la Legislatura.

"Fueron más de tres años los que se debieron esperar desde la reforma a la Ley General de Salud para que comenzara a avanzar la regulación del uso medicinal. Sería preocupante y riesgoso que continuemos a la espera de completar la regulación del uso adulto, considerando los tiempos de implementación ", señaló Ponce.

Agregó que la emisión de lineamientos para el consumo individual pondrá en clara desventaja a las autoridades para llevar a cabo un seguimiento adecuado sobre la aplicación de este modelo.

AÑOS DE RETRASO Y OMISIONES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá lo que se conoce como declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis, como actualmente se establece en la Ley General de Salud. El proyecto lo presentará la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

De aceptarse la declaratoria general de inconstitucionalidad –para lo que se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran el pleno de la Sala Superior– se eliminarían los artículos de la Ley que prohíben el consumo lúdico del cannabis, por lo que ya no habría bases legales ni penales para sancionar a quienes la utilizan.

Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados tendrían que legislar aspectos como el cultivo, la producción, la venta y el consumo en adolescentes, pero los legisladores no lograron hacerlo en casi dos años.

La regulación tuvo que haber estado publicada en octubre de 2019, que fue el plazo inicial que dio la Corte al Congreso, pero no fue así. La SCJN emitió dos prórrogas al Congreso, primero recorrió el plazo al 30 de abril de 2020, y luego al 15 de diciembre de 2020.

El Senado aprobó un dictamen, que pasó a la Cámara de Diputados en noviembre, donde lo revisaron e hicieron modificaciones, por lo que la minuta volvió al Senado.

Una de las principales modificaciones que hizo la Cámara de Diputados fue eliminar la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y dejar esa responsabilidad en manos de la Conadic.

Los diputados también elevaron a derecho de la población el consumo de marihuana, ya que se sustituye el artículo 13 en el que se mencionaba que quedaba "permitido" el consumo en mayores de 18 años.

En abril pasado, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin cambios, pero con el voto en contra de la oposición. La Comisión de Salud se quedó a medias con la aprobación.