Amaga AMLO con renunciar a Morena si se corrompe

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que Morena debe mantener los ideales que le llevaron al poder y advirtió que, en caso de que se corrompa, presentará su renuncia y pedirá que le cambien de nombre a esa fuerza política.

En conferencia de prensa matutina, dijo que a los dirigentes y militantes de Morena "les vamos a recomendar, de manera respetuosa, que mantengan ideales y principios (...). Quiero dejarles claro que luchamos muchos años para que no se usara el gobierno a favor de ningún partido, fue una lucha de siempre".

López Obrador consideró que "lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales y principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. La ambición del poder por el poder", y que "se debe poner siempre por delante el interés general de la nación".

Tras reafirmar que enviará una carta a Morena en el marco de sus procesos electorales internos, opinó que es "muy lamentable que los partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal".

"Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país y no se debe manchar", expresó.

El mandatario garantizó que "el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar el gobierno ni el presupuesto, y los servidores públicos que participen van a tener que renunciar".

AFORES

El gobierno federal dio a conocer que se logró un acuerdo con las administradoras de las Afores, a fin de que disminuyan de forma paulatina las cuotas de ahorro, hasta llegar a estándares internacionales, lo que permitirá un aumento de las pensiones de los trabajadores.

El presidente López Obrador destacó que “quienes administran las Afores están dispuestos a ir en ese camino”, de forma voluntaria, “tenemos que buscar ir hacia adelante, sin afectar a los trabajadores”, comentó.

El mandatario federal aseveró que los ahorros de los trabajadores están seguros y lo que se busca es que reciban pensiones justas, “el tiempo que estemos aquí vamos a tener aseguradas sus pensiones no hay nada que temer, esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República”.

En tanto que el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que aproximadamente 100 mil millones de pesos pasarán de ser comisiones a las cuentas de trabajadores, lo que garantizará que tengan recursos suficientes en su retiro.

CUENTAS DEL CÁRTEL DE SINALOA

El presidente López Obrador indicó que él no tiene conocimiento de que se hayan "descongelado" las cuentas bancarias del Cartel de Sinaloa justo antes de que concluyera la administración federal anterior, como se dio a conocer en algunos medios de comunicación.

Sin embargo, adelantó que le preguntará al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda sobre el supuesto desbloqueo de cuentas; “no hay información sobre que se hayan descongelado las cuentas, no me ha informado sobre este tema Santiago Nieto”.

En este marco, el mandatario federal también comentó que está demostrado que hay jueces y magistrados que han brindado protección a delincuentes, pero “lo importante es que ya el Poder Judicial está actuando”, y consideró que lo mejor en estos casos es la cooperación.

Sin embargo, López Obrador dijo que si no se da esa cooperación “el gobierno federal puede y vamos a garantizar la paz. Lleva un tiempo, porque estaba muy podrido todo, mucho, mucho muy podrido, no había fronteras entre delincuencia y autoridades”.

En días recientes, se dio a conocer en Reforma que presuntamente antes de que terminara la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se liberaron cuentas, entre ellas algunas ligadas al Cartel de Sinaloa, por lo que la UIF habría presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública (SFP).

LIQUIDAN A EMPRESAS DE NAICM

Ayer martes se concluyó con el proceso de liquidación a todas las empresas que tenían contratos en el Aeropuerto de Texcoco, con lo que el gobierno federal cumple el compromiso de actuar con responsabilidad y no afectar a ningún inversionista, informó el presidente López Obrador.

El mandatario federal destacó que ya se terminó con ese asunto, “estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias internacionales”, gracias al trabajo de conciliación y al diálogo con los constructores e inversionistas.

“Ahorramos y vamos a ahorrar más, mucho más, calculo que se resolverá el problema del aeropuerto y nos vamos a ahora más de seis mil millones de pesos, porque estamos creando el sistema aeroportuario”, expresó López Obrador y refrendó que el aeropuerto de Santa Lucía va, pese a la lluvia de amparos.

Tras señalar que este día el secretario de Comunicaciones y Transportes dará más detalles al respecto, sostuvo que se construirá el aeropuerto con mucho menos dinero, menos problemas y más calidad, “porque no se va a hundir ningún aeropuerto, vamos a rescatar el lago de Texcoco y vamos a mejorar el servicio aeroportuario”.

En este marco, el jefe del Ejecutivo destacó y agradeció la participación de Carlos Slim en la negociación entre empresarios y el gobierno federal para lograr un acuerdo sobre el tema de los gasoductos, el cual implicó muchas horas de negociación, pero se llegó a un acuerdo y se evitó ir a tribunales internacionales.

“Esta es una muestra más de que somos partidarios del diálogo y no actuamos de manera arbitraria”, lo que -dijo- se reafirma con el acuerdo alcanzado con las Afores para reducir las comisiones en beneficio de los trabajadores, el cual se dio a conocer este miércoles.

Al respecto, López Obrador señaló que “no hay ninguna modificación que pueda significar un cambio que ponga en riesgo la inversión y las finanzas de las instituciones bancarias del país y del extranjero, hay garantías y un auténtico Estado de derecho”.

SALIDA DE CARLOS LORET

El presidente López Obrador afirmó que no busca regular a los medios de comunicación y dijo estar a favor de la libertad de expresión.

“Soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación, creo que la prensa se regula con prensa, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta”, lanzó.

Esto luego de que ayer el diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, dijo en una reunión de la plenaria petista con el coordinador de Morena, Mario Delgado, que su bancada tiene una propuesta para regular los medios de comunicación y con ello eviten apoyar a la derecha en las elecciones de 2021 y 2024.

Agregó que aprovechando el tema se deslinda por completo de la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa y aseguró que en ningún momento pidió a altos funcionarios de los medios que censuren a un periodista.

“No tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro, lo quiero dejar de manifiesto, nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico o a un dueño de una estación de radio o televisión que censure a un periodista, ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente 'frías' a nadie en medios de comunicación”, señaló el presidente.

