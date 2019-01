Amado tiene 90% del cuerpo quemado; aseguran que iba pasando

MARCOS MUEDANO 20/01/2019 09:51 p.m.

La espera continúa. Más de 24 horas han pasado desde que Amado Cruz Bautista fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Sus familiares no pierden la fe de que mejore su estado de salud, sin embargo, el pronóstico es poco alentador.

Su familia lo ha acompañado desde que fue trasladado a la Ciudad de México. Adentro y afuera del hospital se han turnado para no dejarlo solo. Una de ellas, es su segunda esposa, Petra, quien reconoce que el pronostico es poco alentador.

Está grave. Tiene quemaduras en el 90 por ciento de cuerpo. No he hablado con él .porque esta anestesiado para evitar que sienta dolor", comenta su esposa y madre de un menor de nueve años.

La familia de Amado asegura que él era una persona trabajadora y honesta que "no hacia daño a nadie".

"Sabemos que él se accidentó cuando iba pasando por el lugar. Es todo lo que nos comentaron algunas de las personas que estaban en ese lugar", asegura Petra.

Otro de sus familiares, quien pidió no ser nombrada, dijo que uno de los motivos que originó el accidente de Amado fue su curiosidad.

Era la primera vez que se acercaron, a lo mejor por curiosidad, por decir no me va a pasar nada al momento. Se te hace fácil, pero no mides las consecuencias. Los que estaban ahí nunca midieron las consecuencias de lo que podía a pasar".

La cuñada de Amado aseguró que "está bien que se combata (el robo de combustible), que no haya robo para que tengamos más prosperidad. En este caso fue un error de mi familiar, a cualquiera le pudo pasar al acercarse por curiosidad o al momento de que no había gasolina y al ver que todos estaban yendo con sus garrafones, a lo mejor decías, voy a traer para mi uso personal, pero no mides las consecuencias".

Ella y la familia de Amado esperan que en las próximas horas mejore su estado de salud, aunque reconocen que es poco probable que sobreviva.

