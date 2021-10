Álvarez Icaza da tercer informe de labores como senador independiente

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza rinde su Tercer Informe Legislativo en atención a los principios de rendición de cuentas y transparencia.

Vía streaming, el legislador Álvarez Icaza invitó a la ciudadanía a acompañarlo en el informe donde hace un balance sobre sus acciones en la Cámara alta del Congreso.

El Tercer Informe Legislativo refiere a las labores realizadas del 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2021, éste también documenta los trabajos efectuados a lo largo de toda la LXIV Legislatura, por ser éste el año de cierre y conclusión de la misma, de manera que se encontrarán aspectos específicos del año, pero sobre todo una valoración de carácter general de lo realizado en la Legislatura.

Este tercer y último año de labores de la LXIV Legislatura estuvo marcado por una serie de situaciones globales y nacionales muy críticas que hicieron de él un año muy especial y, a la vez, como tercer y último año de la Legislatura, permite ya hacer una evaluación y reflexión de estos tres años como un primer balance del camino que ha tomado el país y su correlato legislativo.

LOS TEMAS

El senador independiente menciona que uno de los procesos que más preocupa, por su acaso irremediable profundización y por la regulación constitucional y legal que se ha ido impulsando por el actual gobierno y sus grupos parlamentarios en el Congreso, se refiere al de la militarización en marcha y su consolidación.

Álvarez Icaza cometa que se han tomado decisiones de orden legislativo y de política pública que han afectado gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las libertades de las personas.

Se ha tenido un particular desafío en el ámbito de la seguridad y el combate a la violencia. Vivimos los peores indicadores de violencia en diferentes aspectos, la inseguridad no cede y, de hecho, la pandemia agudizó aspectos como la violencia familiar en contra de mujeres, niñas, niños y población

LGBTIQ+. La violencia ha ido creciendo epidémicamente, profundizando la crisis de derechos humanos, por lo que es preciso señalar que las acciones gubernamentales no han sido eficientes ni suficientes para detener el deterioro; incluso muchas de ellas han contribuido a este estado de cosas debido a la protección de los pactos de impunidad que han construido las redes macrocriminales.

Acerca de los indicadores de violencia extrema, algunos de ellos son de alarma. En lo que va de este gobierno, suman cerca de 100,000 homicidios dolosos; para diciembre de 2018, la incidencia delictiva era de 152,398; en septiembre de 2019, de 171,040; en septiembre de 2020 se redujo a 161,125, pero para julio de 2021, a tan sólo seis meses, ya era de 170,067 casos. La violencia contra las mujeres es otro ejemplo de ello: durante 2020, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las cifras sobre su seguridad no fueron nada alentadoras. Del total de víctimas, 413,190 registradas en el país, 97,778 eran mujeres (31%); de este universo, 57,493 mujeres (58.8%) fueron víctimas de lesiones dolosas; 2,786 sufrieron homicidio doloso y 940 fueron víctimas de feminicidio. A casi tres años de la gestión del gobierno actual, los delitos de extorsión, robo, violencia familiar y trata de personas, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no sólo no se han logrado contener, sino que han aumentado. Un fenómeno similar sucede con lo relacionado a la violencia, incluso fatal, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, particularmente del medio ambiente. Esta impunidad generalizada, aunque no inició con el gobierno actual, sigue siendo uno de los sellos más representativos.

Un tema que merece especial mención es el que se refiere a la justicia, Álvarez Icaza resalta que México sufre la vigencia de los pactos de corrupción e impunidad que, si bien la mayoría de ellos se conformaron en el pasado, aún siguen vigentes y, lo peor, se han constituido nuevos con quienes integran el actual núcleo gobernante.

Durante el ejercicio parlamentario de la LXIV Legislatura del Senado de la República, en mi responsabilidad ciudadana como senador independiente, apoyado por la sociedad civil, destacadamente, las víctimas, y por mi equipo de trabajo, nos hemos opuesto rotundamente a las acciones que representan una amenaza o retroceso para la viabilidad del Estado democrático y social de derecho.

kach