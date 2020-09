"Álvarez-Buylla impone su visión sobre lo que se debe investigar"

Los cambios al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores ponen en evidencia que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, trata de imponer su visión sobre lo que se debe investigar, denunció Gloria Soberón, miembro del Consejo de Aprobación del SNI, quien alertó que podría correrse el mismo riesgo en la nueva ley que se discutirá en unas semanas.

El lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el cual se hicieron varias modificaciones, aunque la que causó mayor controversia fue la eliminación del Foro Consultivo y la desaparición de la biotecnología en las áreas de investigación.

"Refleja la misma actitud que se ha hecho durante la administración del Conacyt, ellos quieren que haya una sola voz, que es la suya. Tratan de imponer su visión sobre lo que se debe de investigar, cuál sería la manera de participar y de vincularse con distintos sectores productivos", declaró Soberón Chávez en entrevista con La Silla Rota.

Dijo que estas modificaciones reglamentarias se realizan en medio de un contexto particular, porque apenas en agosto ella promovió un juicio de amparo indirecto para que se respetara su carácter como miembro del Consejo de Aprobación del SNI para el periodo 2018-2021, aunque este consejo se elimina en las nuevas disposiciones.

Soberón Chávez señaló que las modificaciones al reglamento se hicieron de manera irregular porque no se consultó a otros miembros del SNI y destacó: "Me parece que es muy grave porque se suma a muchas otras medidas y acciones que ha tomado la directora general del Conacyt, en donde está totalmente separada, divorciada de la comunidad. No ha habido la posibilidad de establecer una comunicación".

La investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM indicó que Álvarez-Buylla ignora a los demás actores en el área científica y por eso decidió borrar a un órgano autónomo que era el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, aunque destacó que éste aparece en la ley, por lo que no se puede desaparecer sólo con cambiar un reglamento.

Soberón Chávez alertó que esta situación "denota cómo va a ser la propuesta de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe presentarse en unas cuantas semanas a las cámaras y que nadie conoce".

"Se viene una discusión de una ley que no conocemos, pero que todas las señales indican que va a ser igual una imposición de una sola visión y que no nos van a tomar en cuenta, por eso el ofrecimiento de que haya un parlamento abierto es fundamental", dijo.

(MJP)