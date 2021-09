Álvarez-Buylla: desconozco indagatoria de Gertz contra científicos

María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dijo desconocer la investigación que hace la Fiscalía General de la República (FGR) realiza contra 31 científicos.

"No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie".

En el espacio de Denisse Maerker, la periodista compartió el audio de la directora de Conacyt a su llegada a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, evento encabezado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, los medios abordaron a Álvarez-Buylla para preguntarle sobre la investigación de la FGR contra los 31 exfuncionarios del Conacyt, quienes han sido acusados por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

"Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad", expuso.

La Silla Rota informó este lunes que hay dos carpetas de investigación en las que se investiga a 25 exfuncionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y seis miembros del Foro Consultivo, como la excoordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, elementos de la Policía de Investigación acudieron a los domicilios de los científicos y la FGR trató de que un juez de El Altiplano girara orden de aprehensión contra ellos.

Los presuntos delitos que se les imputan son peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, todos relacionados con los recursos que el Foro Consultivo recibía del Conacyt, a pesar de que el financiamiento estaba establecido en la ley.

Esta situación hizo que la comunidad científica intercediera por sus colegas, quienes tienen amplias carreras y han sido críticos de la actual administración del Conacyt, hecho que consideran que los colocó en la situación que enfrentan actualmente.

"Querer llevarlos a una prisión de máxima seguridad es una reacción desmedida".

Alma Maldonado Maldonado, especialista en educación e investigadora del Cinvestav, recordó que uno de los temas que Álvarez-Buylla tenía en su agenda desde que asumió como directora del Conacyt era desaparecer el Foro Consultivo, por lo que ella considera que la situación actual se trata de un acto de amedrentación.

"Parece mucho más un tema de venganza política, están quitándole la tranquilidad a 31 familias cuyo único digamos ´delito´, fue trabajar en el servicio público, entonces me parece algo muy grave. Yo creo que dentro de todos los agravios que hemos visto del Conacyt, esto es de las cosas más graves que podemos señalar", enfatizó.

Para el especialista, el proceso que se sigue en contra de los 31 ex funcionarios no tiene fundamento, pues se trata de hacer retroactivos los cambios al Estatuto del Conacyt, que entró en vigor en febrero de 2020.









kach