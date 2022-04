Alumnos del CIDE votan para que Romero Tellaeche se vaya de la dirección

La comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) votó a favor de la revocación del mandato del director general, José Antonio Romero Tellaeche, aunque no pudieron notificarle porque no estaba en las instalaciones.

Con 360 votos a favor de la revocación, 22 votos para que siga y 1 voto nulo, la consulta interna que se llevó a cabo en el Centro mostró el rechazo de la comunidad hacia el director general, a quien desde noviembre del año pasado han llamado "espurio" y a quien han señalado de ser una imposición de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).





En el primer día de votación, el 6 de abril, participaron 221 alumnos, docentes y trabajadores, 206 personas votaron por la revocación de Romero Tellaeche, 14 porque siga en el cargo y un voto fue anulado.

En el segundo día del proceso participaron 162 miembros de la comunidad cideita, 154 dijeron estar a favor de que se revoque al director General y 8 manifestaron que se mantenga en el cargo.

Los alumnos del CIDE realizaron la consulta de revocación de mandato durante el miércoles y el jueves, ya que los alumnos asisten de manera presencial por bloques. Las urnas se recogieron a las 17:30 horas y comenzó el conteo de votos en una de las oficinas del Centro, luego de que no les permitieran hacerlo en la Dirección General.

Termina la consulta de revocación de mandato de José Antonio Romero Tellaeche en el CIDE, los alumnos darán a conocer los resultados alrededor de las 20:00 horas.











Los alumnos señalaron que invitaron a Romero Tellaeche a participar tanto en el debate público como en la consulta para defender su mandato en el CIDE, pero no aceptó. Este jueves el único que se acercó a los alumnos fue Jordy Micheli, secretario Académico, pero sólo al inicio del conteo, porque al finalizar el proceso los alumnos no pudieron entregar el acta porque no había nadie en la Dirección General.

Al final, faltó a su palabra. El conteo se realizará en la Sala de uso múltiples pero con la ausencia voluntaria de quienes se ostentan autoridades.



Ahora más que nunca: ¡Si Conacyt impone, la comunidad dispone!

Cabe recordar que la consulta de revocación de mandato en el CIDE no es vinculante, por lo que no tiene efecto para remover al director general, pero muestra el músculo de la comunidad de la institución que está inconforme con él.

El resultado de la consulta es sólo uno de los ejemplos de rechazo que ha enfrentado Romero Tellaeche a poco más de cinco meses de que llegó a la Dirección General.

El pasado 9 de marzo de 2022, La Silla Rota dio a conocer cómo los alumnos "le amargaron la comida" a Romero, pues cuando estaba ingiriendo alimentos en el comedor del Centro, comenzaron a gritarle: "el CIDE es primero, saquen a Romero".

Otro ejemplo es el del académico Andreas Schdler, quien religiosamente le envía una carta diario a Romero Tellaeche para pedirle, a nombre de la comunidad, que renuncie.









