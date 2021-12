Alumnos del CIDE se sientan al diálogo; la silla de Álvarez-Buylla se queda vacía

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se instalaron en la entrada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para refrendar que no son ellos quienes se niegan a entablar diálogo con las autoridades, esto después de que la directora General, María Elena Álvarez-Buylla, les pospuso la cita en dos ocasiones.

Los alumnos colocaron una mesa en la entrada principal del Conacyt, que estará de las 11:00 a las 16:00 horas, a la espera de que Álvarez-Buylla baje y se siente a dialogar con ellos para escuchar su pliego petitorio, en el que exigen la destitución del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche.

?? #Video | Con la silla vacía de María Elena Álvarez-Buylla, estudiantes y académicos permanecen en la mesa de diálogo en la entrada principal del Conacyt. #yn https://t.co/AlQIwjibnc pic.twitter.com/6eoOGHo1nb — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

LA SILLA VACÍA

La silla vacía de María Elena Álvarez-Buylla resaltó en la mesa de diálogo que alumnos del CIDE instalaron afuera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el objetivo de mostrar su disposición para solucionar la situación de la institución.

"Hoy estamos aquí para demostrar nuestra apertura al diálogo, nos acompañan medios, profesores y trabajadores. Esto es importante mencionar porque nuestro movimiento es estudiantil, pero la crisis nos supera como estudiantes, es una crisis institucional que nos afecta como comunidad. Reiteramos nuestra invitación a que salga la doctora Elena Alvarez-Buylla de su oficina y cumpla con lo que nos prometió a la comunidad", enfatizaron los alumnos en su posicionamiento.

Desde la entrada principal, los estudiantes y académicos del CIDE refrendaron su disposición al diálogo e hicieron un llamado a la directora del Conacyt a que bajara a sentarse con ellos, esto después de que pospuso en dos ocasiones la reunión que tenían acordada.

Recordaron que su principal exigencia es que se reponga el proceso de designación del director general del CIDE, ya que la elección de José Antonio Romero Tellaeche no se hizo dentro de lo que marcan las normas.

Asimismo, solicitan que el Conacyt firme la carta de no represalias que ellos redactaron, no la que publicó ayer el consejo, pues exigen que se garantice su seguridad.

Los alumnos señalaron que el "Conacyt envió a medios una carta supuestamente firmada por la doctora de la que no teníamos conocimiento de los estudiantes. Más tarde en la noche publicarían una carta distinta que tampoco fue consultada con la comunidad".

Recordaron que no se han dado las condiciones para que haya un diálogo horizontal con las autoridades, pues en la reunión del martes con Álvarez-Buylla no hubo el suficiente espacio para que sus demandas fueran escuchadas.

SE POSPONE INDEFINIDAMETE

La comunidad estudiantil acudió al Conacyt después de que Álvarez-Buylla pospuso en dos ocasiones el diálogo que originalmente sería en el CIDE, primero el jueves y después hoy a las 16:00 horas.

Anoche al Conacyt informó que se posponía hasta nuevo aviso el diálogo con los alumnos del CIDE y acusó que ellos no acudieron a la cita para afinar detalles del encuentro.

Para aclarar que ellos no son los que no quieren establecer diálogo, decidieron llevar la mesa a las instalaciones del Conacyt.

La primera académica en llegar al lugar fue Catherine Andrews, quien fue retirada del cargo de secretaria Académica, acusada de "rebeldía" por Romero Tellaeche, solamente porque convocó a la evaluación CADIs que él quería posponer.

Sobre la postura del Conacyt respecto al diálogo y lo que ha dicho Álvarez-Buylla sobre el tema, Andrews señaló: "Pues la doctora dice que está abierta al diálogo, pero nunca se aparece".

?? #Video | Las palabras de Álvarez-Buylla son palabras vacías y mentiras, no se ha querido sentar a dialogar con la comunidad del CIDE, enfatizó la académica Catherine Andrews. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ZlGs4J0mcL — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

Recordó que el martes los convocó a un diálogo, pero llegó diciendo que no iba a dialogar con los estudiantes y que la reunión era exclusivamente para informarles.

?? #Video | Estamos aquí para demostrar la apertura al diálogo que tenemos como comunidad, reiteramos nuestra invitación para que la doctora Álvarez-Buylla salga de su oficina y cumpla con el diálogo que nos prometió, indicaron alumnos del CIDE. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/CYWQDwNEFv — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

"La doctora Álvarez-Buylla no ha dialogado y nosotros hemos pedido reiteradamente diálogo, pero no hemos recibido una respuesta, ni de parte del doctor Romero a dialogar. Entonces yo diría que las palabras de la doctora Álvarez-Buylla son palabras vacías y que sin mentiras, nos está mintiendo porque no tiene ninguna intención de dialogar con nosotros, lo que quiere es que aceptemos su candidato a ser director general, quiere imponerse", enfatizó Andrews.

En un comunicado, el Conacyt hizo un llamado a liberar las instalaciones del CIDE tanto de Santa Fe como de Aguascalientes y señaló que establecerá diálogo hasta entonces.

"El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología exhorta al grupo de personas que mantienen tomadas las instalaciones del CIDE, en Ciudad de México y Aguascalientes, a que las liberen a la brevedad y cumplan con su compromiso y palabra de honor de entregarlas a las autoridades del CIDE.

"Es importante recordar que el CIDE es una institución académica, coordinada por el Conacyt, de carácter público, que recibe recursos del erario y que forma parte del gobierno federal", indicó.

?? #Video | José Roldán Xopa, académico del CIDE, declaró que no hay una disposición auténtica de Álvarez-Buylla a dialogar y que esto es parte de las consecuencias de haber hecho un mal nombramiento del director general. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/s0d5BWxkG1 — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

El Conacyt señaló también que "Pretender imponer, de manera unilateral y sin previo aviso, la instalación de una mesa en la vía pública no corresponde con los compromisos adquiridos el pasado martes 8 de diciembre con los titulares del Conacyt y del CIDE. Y no sólo eso: revela un notable interés de exposición mediática y la poca voluntad a la solución del conflicto, al diálogo real y de análisis serio, profundo, que se necesita para resolver las controversias".

En respuesta al comunicado del Conacyt, los estudiantes del CIDE indicaron que esperarán hasta las 16:00 horas cómo tenían planeado y que ante la falta de disposición al diálogo de Álvarez-Buylla, solicitan que otras autoridades federales como la Secretaría de Gobernación atiendan la crisis.

Los estudiantes aseguraron que nunca se comprometieron a liberar las instalaciones del CIDE y reiteraron que su disponibilidad a dialogar con las autoridades no se traduce en aceptar sus condiciones.

Asimismo, criticaron que en el comunicado el Conacyt dijo que las instalaciones están tomadas por un "grupo de personas", desconociendo que son estudiantes y que sus demandas son legítimas.

?? #VIDEO | En respuesta al @Conacyt_MX, los estudiantes del @CIDE_MX aseguraron que nunca se comprometieron a liberar las instalaciones y que su disponibilidad al diálogo no se traduce en aceptar sus condiciones https://t.co/fIoPDsW864 pic.twitter.com/20myvGIrE5 — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

?? #VIDEO | La comunidad de estudiantes del @CIDE_MX indicó que ante la falta de disposición al diálogo del @Conacyt_MX, hacen un llamado a otras autoridades federales a atender la crisis. https://t.co/lpGiHzakrm pic.twitter.com/gMVSXeGDDU — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

