Alumnos del CIDE se plantan en entrada del Conacyt para desmentir a Álvarez-Buylla

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se instalaron en la entrada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para refrendar que no son ellos quienes se niegan a entablar diálogo con las autoridades, esto después de que la directora General, María Elena Álvarez-Buylla, les pospuso la cita en dos ocasiones.

Los alumnos colocaron una mesa en la entrada principal del Conacyt, que estará de las 11:00 a las 16:00 horas, a la espera de que Álvarez-Buylla baje y se siente a dialogar con ellos para escuchar su pliego petitorio, en el que exigen la destitución del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche.

?? #Video | Con la silla vacía de María Elena Álvarez-Buylla, estudiantes y académicos permanecen en la mesa de diálogo en la entrada principal del Conacyt. #yn https://t.co/AlQIwjibnc pic.twitter.com/6eoOGHo1nb — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

La comunidad estudiantil acudió al Conacyt después de que Álvarez-Buylla pospuso en dos ocasiones el diálogo que originalmente sería en el CIDE, primero el jueves y después hoy a las 16:00 horas.

Anoche al Conacyt informó que se posponía hasta nuevo aviso el diálogo con los alumnos del CIDE y acusó que ellos no acudieron a la cita para afinar detalles del encuentro.

Para aclarar que ellos no son los que no quieren establecer diálogo, decidieron llevar la mesa a las instalaciones del Conacyt.

La primera académica en llegar al lugar fue Catherine Andrews, quien fue retirada del cargo de secretaria Académica, acusada de "rebeldía" por Romero Tellaeche, solamente porque convocó a la evaluación CADIs que él quería posponer.

Sobre la postura del Conacyt respecto al diálogo y lo que ha dicho Álvarez-Buylla sobre el tema, Andrews señaló: "Pues la doctora dice que está abierta al diálogo, pero nunca se aparece".

?? #Video | Las palabras de Álvarez-Buylla son palabras vacías y mentiras, no se ha querido sentar a dialogar con la comunidad del CIDE, enfatizó la académica Catherine Andrews. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ZlGs4J0mcL — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

Recordó que el martes los convocó a un diálogo, pero llegó diciendo que no iba a dialogar con los estudiantes y que la reunión era exclusivamente para informarles.

?? #Video | Estamos aquí para demostrar la apertura al diálogo que tenemos como comunidad, reiteramos nuestra invitación para que la doctora Álvarez-Buylla salga de su oficina y cumpla con el diálogo que nos prometió, indicaron alumnos del CIDE. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/CYWQDwNEFv — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

"La doctora Álvarez-Buylla no ha dialogado y nosotros hemos pedido reiteradamente diálogo, pero no hemos recibido una respuesta, ni de parte del doctor Romero a dialogar. Entonces yo diría que las palabras de la doctora Álvarez-Buylla son palabras vacías y que sin mentiras, nos está mintiendo porque no tiene ninguna intención de dialogar con nosotros, lo que quiere es que aceptemos su candidato a ser director general, quiere imponerse", enfatizó Andrews.

















kach