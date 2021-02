Alternativas para la gente, la clave para combatir el huachicoleo: AMLO

AMLo aseguró que ahora no habrá huachicoleo ni arriba ni abajo

Este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo, desde el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, con lo que, dijo, combatirán la práctica del huachicol.

El presidente López Obrador aseguró en su discurso que “No vamos a divorciarnos”, es decir, no habrá separación entre el gobierno y el pueblo, y prometió que será siempre gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

AMLO y Del Mazo entregan apoyos de programas en Acambay

Explicó que acabarán con la corrupción y con la impunidad y que el dinero del presupuesto será para el pueblo y se distribuirá con justicia.

Recordó que antes se decía “si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no?”, pero ahora no habrá huachicoleo ni arriba ni abajo. También explicó que se decía “es que no tenemos otra opción más que llenar un recipiente de gasolina de 20 L y venderlo y con eso salir adelante”, pero aseguró que ahora eso no será necesario, llenar el recipiente o correr peligro en una toma clandestina, mientras hacía referencia a la explosión de la toma de Hidalgo.

Todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado, les garantizamos, el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas. No va a haber necesidad de seguir en esa actividad”.

Aseguró que aplicarán programas para que haya apoyo directo a la gente. Puso como ejemplo a los adultos mayores de Ixtlahuaca y a los grupos indígenas. Adelantó que los primeros recibirán su apoyo económico de 2,650 pesos mensuales, incluyendo a jubilados y pensionados.

De la misma manera, dijo, apoyarán a las personas con discapacidad, quienes tendrán 2,550 pesos cada 2 meses. Por su parte, los campesinos recibirán un apoyo de acuerdo a las hectáreas que posean, entre menos tengan más van a recibir.

Aseguró que a partir de esta semana comenzarán a recibir estos apoyos y anunció que no habrá intermediarios para entregarlos, por ello se está haciendo el censo del bienestar, para que la ayuda le llegue directo a las personas. Así, con la tarjeta se hará el censo y el apoyo llegará directo de la Secretaría de Hacienda al beneficiario.

Bansefi se convertirá en el Banco del Bienestar y tendrá sucursales en todo el país. Mientras con los bancos que existen se entregarán las tarjetas, explicó.

Darán atención especial a los jóvenes, que fueron abandonados, dijo que la mayoría de los que perdieron la vida en Hidalgo fueron jóvenes, en homicidios la mayoría son jóvenes, los que están en la cárcel casi todos son jóvenes, porque no se les ha puesto atención. Por eso, prometió que todos los jóvenes de Ixtlahuaca serán contratados y para empezar ganarán 3,600 pesos mensuales, que saldrán del presupuesto público. Para ello solo piden el compromiso de capacitarse.

Dio a conocer que tienen autorizados para el programa de apoyo a los jóvenes 44 mil mdp.

También darán créditos a pequeños comerciantes, que serán en promedio de 6 mil pesos sin intereses iniciales, para lo que aseguró que no se necesitará de mucha burocracia.

En el tema de la educación dijo que a nivel medio superior todos tendrán su beca.

Explicó que así, dando alternativas a la gente, es como combatirán la práctica del huachicoleo.

Finalmente, agradeció al presidente municipal de Ixtlahuaca y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para quien pidió un aplauso.

