Alito se aferra a dirigencia del PRI

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que continuará en la dirigencia del partido tricolor "porque fue elegido por un período de 4 años por el voto de la militancia tricolor y no por la designación de un presidente".

Tras una reunión de varias horas con ex dirigentes nacionales de este partido, del que hasta ayer se rumoró entregaría la renuncia a su cargo, el también diputado federal por Campeche anunció que con sus antecesores "solo hubo intercambio de ideas y reflexiones". Y adelantó que se realizará la renovación del Consejo Político así como sus órganos internos.

"Lo que se planteó es una reflexión que hiciera la dirigencia nacional, de la claridad y contundencia. Si éramos capaces de enfrentar el proceso electoral y lo que venía adelante. Y lo que sí hubo fueron sugerencias y comentarios de apertura e inclusión, estrategia y profunda reflexión".

En la conferencia, Moreno estuvo acompañado por la secretaria del partido y ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, así como su esposo Rubén Moreira -ex gobernador de Coahuila y coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados-. También lo rodearon entre porras diputados federales afines a su grupo. La reunión de casi cuatro horas se realizó en el salón Presidentes de la sede nacional. También acudió el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no o de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha"

"No hubo ningún reclamo. Lo que hubo fueron planteamientos, reflexiones, comentarios, una reunión rica, vasta en propuestas, análisis, en esa fortaleza que tienen los ex dirigentes del PRI", dijo. Señaló que los exdirigentes pidieron mayor participación e inclusión en responsabilidades partidarias; y que de este planteamiento se acordó la renovación del Consejo Político y órganos internos.

Luego, remató "a mí no me puso ningún presidente de la República sino la militancia con casi dos millones de votos, lo que se hizo fue una reflexión profunda".

Moreno celebró la reunión que mantuvo con sus antecesores en el cargo; reconoció sus "trayectorias, madurez y sensatez" y relató "hablamos no solo de fortalecer el trabajo de nuestro instituto político, también de reflexionar, afinar, construir e impulsar una estrategia sólida rumbo a la elección de 2023 pasando por la elección de 2022".

Agregó que hay interés de hacer una coalición electoral y legislativa, así como encaminarse hacia un gobierno de coalición. Y subrayó que los ex dirigentes priistas hablaron a título personal. "Cada uno tuvo su opinión personal, con criterio propio, con un planteamiento de compañeras y compañeros del partido. No es un tema de grupos ni grupos de ex presidentes del PRI".

"Y lo que dijimos nosotros, de manera oportuna y de manera clara, es que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años, a mí no me puso ningún presidente de la República"

Alito afirmó que el tricolor "no es un partido de mudos" y reiteró su discurso de que Morena y la 4T pretenden fragmentar al partido y dividir su coalición con el PAN y PRD.

Reiteró que los ataques contra su persona son por ser opositor. "El gobierno quiere al PRI, el partido quiere tener una gente a modo que se pegue a su compromiso de querer instaurar una dictadura", acusó.

