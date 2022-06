Alito se aferra a dirigencia del PRI; exlíderes sí pidieron su salida

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que continuará en la dirigencia del partido tricolor "porque fue elegido por un período de 4 años por el voto de la militancia tricolor y no por la designación de un presidente".

TAMBIÉN LEE: El PRI: un futuro en manos de AMLO

Tras una reunión de varias horas con ex dirigentes nacionales de este partido, del que hasta ayer se rumoró entregaría la renuncia a su cargo, el también diputado federal por Campeche anunció que con sus antecesores "solo hubo intercambio de ideas y reflexiones". Y adelantó que se realizará la renovación del Consejo Político así como sus órganos internos.

"Lo que se planteó es una reflexión que hiciera la dirigencia nacional, de la claridad y contundencia. Si éramos capaces de enfrentar el proceso electoral y lo que venía adelante. Y lo que sí hubo fueron sugerencias y comentarios de apertura e inclusión, estrategia y profunda reflexión".

El líder del @PRI_Nacional @alitomorenoc admite que los ex presidentes del partido le pidieron su renuncia y que él dijo que no se va. pic.twitter.com/giXStoZL1E — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 14, 2022

En la conferencia, Moreno estuvo acompañado por la secretaria del partido y ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, así como su esposo Rubén Moreira -ex gobernador de Coahuila y coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados-. También lo rodearon entre porras diputados federales afines a su grupo. La reunión de casi cuatro horas se realizó en el salón Presidentes de la sede nacional. También acudió el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no o de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha"

"No hubo ningún reclamo. Lo que hubo fueron planteamientos, reflexiones, comentarios, una reunión rica, vasta en propuestas, análisis, en esa fortaleza que tienen los ex dirigentes del PRI", dijo. Señaló que los exdirigentes pidieron mayor participación e inclusión en responsabilidades partidarias; y que de este planteamiento se acordó la renovación del Consejo Político y órganos internos.

TE PUEDE INTERESAR: Mario Delgado pide que Alito siga de líder del PRI, ¿por qué?

Luego, remató "a mí no me puso ningún presidente de la República sino la militancia con casi dos millones de votos, lo que se hizo fue una reflexión profunda".

Moreno celebró la reunión que mantuvo con sus antecesores en el cargo; reconoció sus "trayectorias, madurez y sensatez" y relató "hablamos no solo de fortalecer el trabajo de nuestro instituto político, también de reflexionar, afinar, construir e impulsar una estrategia sólida rumbo a la elección de 2023 pasando por la elección de 2022".

Agregó que hay interés de hacer una coalición electoral y legislativa, así como encaminarse hacia un gobierno de coalición. Y subrayó que los ex dirigentes priistas hablaron a título personal. "Cada uno tuvo su opinión personal, con criterio propio, con un planteamiento de compañeras y compañeros del partido. No es un tema de grupos ni grupos de ex presidentes del PRI".

"Y lo que dijimos nosotros, de manera oportuna y de manera clara, es que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años, a mí no me puso ningún presidente de la República"

Alito afirmó que el tricolor "no es un partido de mudos" y reiteró su discurso de que Morena y la 4T pretenden fragmentar al partido y dividir su coalición con el PAN y PRD.

Reiteró que los ataques contra su persona son por ser opositor. "El gobierno quiere al PRI, el partido quiere tener una gente a modo que se pegue a su compromiso de querer instaurar una dictadura", acusó.

OSORIO CHONG Y MADRAZO PINTADO PIDEN SALIDA DE ALITO

Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo y exsecretario de Gobernación reconoció que no fue el único priista en solicitar la renuncia de Alejandro Moreno de la dirigencia del PRI, también el tabasqueño Roberto Madrazo se sumó al llamado .

"No fui el único, recuerdo rápido a Roberto Madrazo (que) también hizo un planteamiento (...)", explicó.





"SALIDA ANTICIPADA, AGUDIZAR CRISIS"

Horacio Vives, politólogo y profesor de Ciencia Política en el ITAM, consideró que desde 2018 Morena ha sido el partido más beneficiado en ganar espacios al PRI y que toca a Alejandro Moreno rendir cuentas a sus militantes sobre este resultado.

"Evidentemente hay un mal desempeño y se ha ido acumulando desde que asumió la dirigencia que hoy se encuentra debilitada".

Adelantó que, aunque habrá intentos para que la dirigencia de Moreno termine antes de lo programado, esa puede ser un arma de doble filo para el tricolor.

"Es una paradoja porque terminar con esta dirigencia de manera anticipada podría incrementar la crisis por la que atraviesa. Es algo que están calculando para que el PRI haga un ejercicio interno y determinen si en 2024 van en alianza con PAN y PRD; o definitivamente no les conviene ir en alianza y tratar de intentar reorganizar sus fuerzas para las elecciones de 2023 en los procesos electorales de Estado de México y Coahuila".

El analista también consideró que este es un nuevo episodio dentro de las crisis del partido que en este momento tendrá que elegir entre mantener una dirigencia desprestigiada sin capacidad de organización, movilización y liderazgo; o bien, dejar que concluya está e incrementar la crisis en la que está sumido el tricolor por falta de resultados.

Vives resaltó que hay un tercer problema derivado de las acusaciones contra Alito como resultado de las filtraciones de audios con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. "Se trata de un pleito político local muy importante y el que Moreno se distraiga para atender ese asunto no le ayuda a resolver las definiciones que tiene enfrente en la cúpula del partido".

"RENUNCIA, IMPOSIBLE"

Federico Berrueto, colaborador y analista de La Silla Rota, afirmó "es imposible que el señor renuncie. Lo sucedido hoy fue un intento de llamado de atención para que, en un ejercicio de su sentido de responsabilidad, renunciara. Y quedó muy claro que no lo hará porque no tiene sentido de decencia".

El analista y experto en realizar encuestas de carácter político electoral agregó que, a pesar de los trascendidos que perfilaron una probable renuncia de Alito, la realidad es que los ex dirigentes nacionales del tricolor no contaban con la fuerza suficiente para lograr que él dejara su cargo.

"Y menos con una persona como Alejandro Moreno que tiene el control de todos los órganos partidarios como la Comisión de Honor y Justicia y el Consejo Político, entre otros. Verdaderamente no hay nada qué hacer con una persona como él. Me parece que su estrategia de persecución política de Morena contra él y el PRI, le dio resultado. Lo cierto es que deja muy desgastado al partido y el PAN, como su aliado, tendrá que salir a dar la cara. El que la alianza opositora salga con personajes como Alito y Moreira, veo muy difícil que puedan avanzar".

"Lo único que logró Alito hoy es ganar tiempo para salir de esta crisis; de frente a los procesos electorales de Estado de México y Coahuila, sabe que todo partido cierra filas cuando son momentos de contienda. Sabe que en el PRI se está acabando el período de reflexión de lo sucedido en la elección de 2022 y que va entrando a la elección de 2023. Pero, si el PRI logra triunfos en ambas entidades, será a pesar de Alejandro Moreno y no por él ni por Rubén Moreira".

Berrueto también considero que lo ocurrido hoy en Campeche significa una embestida legal en su contra y que quizás esa podría convertirse en la única posibilidad para que el ahora diputado federal, pudiera ser sujeto de proceso legal. "Es la única manera que una persona de su perfil pueda verse obligado a abandonar el cargo, que también es el mismo caso de Rubén Moreira. Los dos están hechos con el mismo molde".

ACZ