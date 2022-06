Alito resta autoridad a Osorio Chong para hablar del PRI

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aseguró que no le merece el menor comentario las declaraciones del senador Miguel Ángel Osorio Chong quien en diversas entrevistas ha planteado que el diputado federal debe renunciar al cargo. "No me merece el menor comentario, le deseo suerte en su vida, Osorio Chong no es ex presidente, es senador", dijo.

“No comparto lo que ha hecho el senador porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido y lo que queremos es fortalecer al PRI" y acusó que el ex secretario de Gobernación “trae la misma narrativa que el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”. Y aseguró que no hay ruptura ni diferencias con los integrantes de la coalición Va por México.

REUNIÓN CON EXPRESIDENTES

Afirmó que, dos semanas después de la reunión que sostuvo con ex dirigentes del partido, los respeta y agregó que ha mantenido comunicación con cinco de ellos, de los cuales no dio nombres. “Tengo respeto por los ex presidentes del partido… Desde un principio les dije que el tema de la dirigencia no estaba a discusión porque fui elegido por voto directo de la dirigencia" y agregó que ninguno de ellos planteó lo que afirmó el senador Osorio Chong.

"Son 15 ex presidentes del PRI vivos que pertenecen al Consejo Político Nacional. A mí no se me olvida, los 15 pusieron su nombre (en la carta que enviaron) porque no estaba la firma… Las reuniones privadas son privadas, la reunión duro 5 horas no 4”.

Respecto a la respuesta que dio a éstos para que realicen sus planteamientos en el Consejo Político Nacional, justificó “abrimos siempre la convocatoria porque tenemos un diálogo fluido... En estos días he platicado con 5, muy bien... Qué mejor que nuestro mayor órgano si quieren discutir también los temas del partido; y si quieren poner reuniones privadas de diálogo con el presidente del Comité Nacional siempre serán bienvenidas.... Incluso, yo les plantee que nos reuniéramos el primer lunes de cada mes. Ya nos habíamos reunido y no había pasado ni una semana y ya me querían convocar a otra reunión".

Alito reiteró que su dirigencia cuenta con el respaldo de la militancia órganos internos y organizaciones. Y repitió que Va por México ganará las elecciones en 2023 en Estado de México y Coahuila; y la elección presidencial de 2024.

LAYDA SANSORES, "UN TALK SHOW"

Respecto al anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien anunció recientemente que presentará un nuevo audio que lo involucra junto al presidente del INE, el consejero Lorenzo Córdova, respondió "eso ya es un talk show, lo que hagan no me preocupa”.

Finalmente, Moreno adelantó que su partido presentará una propuesta para que todos los mexicanos pueden adquirir un arma para defenderse frente al aumento del crimen organizado y ejemplificó los últimos casos registrados, como la muerte de sacerdotes jesuitas en Chihuahua y el pago por derecho de piso en negocios en Quintana Roo, entre otros.

Agregó que propondrán también que los elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad puedan estar armados aún en sus horarios de descanso.

Señaló que ambas propuestas son responsables y que deben ser debatidas frente al aumento de la inseguridad en el país.

EXGOBERNADORES DE CHIHUAHUA EXIGEN SU SALIDA









Los exgobernadores de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza emitieron un desplegado en la que solicitan a Alejandro Moreno que renuncie a la dirigencia del PRI por la derrota electoral.

Le señalan a Alejandro Moreno que no debe aferrarse a los restos de un naufragio, en contra del interés de la nación, no sólo contra los miembros del partido, “Su permanencia en la presidencia del partido no abona al campo electoral”.

Por ello, pidieron a Alejandro Moreno estar a la altura de reconocer sus fallas y será aplaudido pese a la “vergonzosa justificación numérica y procedimental”.