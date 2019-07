Alito me dijo que tenía acuerdos con Peña Nieto y los gobernadores: Ortega

Ivonne Ortega no se guarda nada. Entrevistada por La Silla Rota, la candidata a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera, a pregunta expresa, que su rival, el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, no debe dirigir al otrora partidazo, ya que representa a la cúpula que lo ha hundido.

Incluso, revela que en una reunión que ambos sostuvieron el 8 de febrero pasado en un hotel de Polanco, Alito, que es el apelativo de Moreno Cárdenas, le pidió que no se postulara, ya que él contaba con el apoyo del expresidente Enrique Peña Nieto, de los gobernadores priístas y tenía el aval del actual gobierno.

También revela a La Silla Rota que fue Enrique Ochoa el dirigente del partido que le pidió no estar cerca del equipo de campaña del candidato priísta en la elección presidencial, José Antonio Meade.

Ortega, quien ha propuesto hacer del PRI un partido donde sean sus militantes y no sus cúpulas quienes tomen las decisiones, y ha criticado prácticas como el amiguismo y el compadrazgo como una forma de hacer la designación de los cargos y las candidaturas, niega que ella haya sido beneficiada por tales prácticas.

Recuerda que es cierto que su tío era el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, cuando ella buscó la presidencia municipal de Mérida, pero no le ayudó, porque él no quería a su familia en la política.

La exgobernadora de Yucatán y exaspirante a la candidatura presidencial, fue entrevistada luego de visitar Tamaulipas. Dice que lleva gastado un millón 443 mil pesos en campaña, que ella paga los boletos de avión para sus viajes, y que es recibida por militantes o hace actos en los parques. Explica por qué quiere dirigir al partido, pese a su aparatosa derrota del año pasado frente a Morena.

-¿Por qué le interesa dirigir al PRI cuando sufrió su peor derrota el año pasado?

-Porque el PRI es el eje rector de mi vida, todo lo que he sido se lo debo al PRI, desde los 12 años que pintaba postes, pegaba calcas, repartía volantes. El primer cargo que tuve fue secretaria de la secretaria del secretario de Organización del Comité Directivo Municipal de Mérida. Aunque he estado en contiendas internas, nunca he sido la candidata del dedo ni de la cúpula ni del compadrazgo. Al final el PRI es el eje rector de mi vida, verlo en la situación en la que hoy lo veo, me duele. Me duele como a los priistas y es lo que me ha hecho, junto con Encarnación Alfaro, entrar a la contienda que no es para nada sencilla porque está todo el peso la cargada, la cúpula, el dedo señalador. Antes teníamos el dedo señalador por medio del presidente de la república y resulta que ahora que tenemos un presidente de la república que es de otro partido también tenemos dedo señalador. No puede ser que al partido lo conviertan en un satélite de Morena y por eso estamos en la lucha.

-¿Qué le duele del actual PRI que parece no se ha repuesto?

-Lo que más me duele es la distancia, el distanciamiento que hubo y hay entre dirigencia y militancia. Nosotros tenemos la mejor infraestructura urbana en cada región, desde una seccional, un comité de base, la jefa de manzana, pero la dirigencia se alejó de esas estructuras, de su militancia. En ese alejamiento fueron tomando distancia y decisiones drásticas como la del 2018, cuando sufrimos la peor derrota del partido.

-¿Le gusta como es el PRI como oposición?

-No veo al partido como oposición. Eso es también algo que nos reclaman los militantes. La actuación de los diputados locales en Baja California [que votaron a favor de la ampliación de mandato del próximo gobernador del estado, el morenista Jaime Bonilla, de dos a cinco años], en un acto totalmente en contra del orden constitucional y además la sesión [a puerta cerrada del 23 de julio para ratificar la decisión]. Eso le duele no solo a los bajacalifornianos, nos duele a todos los militantes. También la actuación de 8 diputados federales que se salieron del Pleno y tres que votaron a favor de que Andrés Manuel López Obrador esté en la boleta en el futuro, eso también les duele a los militantes y a nosotros.

Este partido la única manera de cambiarlo es estando en esto, por eso estamos en la competencia y en la lucha para mantener al partido cercano a la militancia y que esta decida. La contienda del 11 de agosto lo que define es si la pequeña cúpula que ha estado controlando al partido lo sigue haciendo y lo lleva quién sabe a dónde, porque más bajo no podemos caer o si la militancia regresa a la dirigencia, vuelven esos liderazgos a tomar las causas del territorio, los militantes vuelven a ser escuchados y volvemos a tener un partido que sea puente entre la sociedad y el gobierno

-¿Usted diría que esta dirigencia es la culpable que se haya perdido la elección del año pasado?

-No solo eso sino las diferentes decisiones que fueron tomando y antes se definían los cargos en reconocimiento del trabajo. Luego fue cambiando al famoso dedazo, amiguismo y compadrazgo y se fueron replegando los liderazgos. Cuántas carreras no conocemos de gente que se ha roto el alma en el territorio del partido, que levantó la mano en el momento de una aspiración a dirigir o competir en un cargo de dirección y no se lo permitieron, porque venía el amigo, el hermano de la hija de y no les dieron la oportunidad. Cuántas carreras no conocemos de gente que inclusive tomó la decisión de cambiar de partido y ganar bajo las siglas de ese partido. Vemos innumerables personas en Tamaulipas y todo el país, eso debe de acabar y tiene que ser un partido de puertas abiertas, candidaturas sin candados y el que quiera participar que pueda hacerlo por el simple hecho de tener un trabajo social.

-¿Cuál es su opinión de Alito?

-Dicho por él, lo digo con esa claridad y certeza, no puede llegar a tomar la dirigencia del partido porque hizo compromisos con una cúpula. Él mismo me lo comentó: "no tiene sentido que te postules si yo ya tengo acuerdos con el ex presidente Enrique Peña Nieto, con el gobierno actual y los gobernadores, entonces no hay manera". Qué opinión me puede dar alguien que me comenta esto y que no está pensando rescatar al partido, sino tener un control del PRI para seguir haciendo lo mismo.

-¿El mismo se lo comentó?

Es correcto el 8 de febrero en un restaurante de Polanco, me dijo "he tomado el acuerdo con el ex presidente, el gobierno actual y los gobernadores".

-¿O sea también con el gobierno de López Obrador?

-En el video que hace José Narro donde renuncia a su aspiración y a su militancia también hace referencia, lo dice, lo han escrito diferentes periódicos y columnistas, la famosa reunión en la que el presidente López Obrador le da la instrucción a los gobernadores.

-¿En cuanto a Lorena Piñón, cuál es su opinión?

-No puedo opinar, la conozco del tiempo de competencia aquí, no tengo mayor referencia.

-¿No la tenía vista como militante?

-No la conozco más que aquí de la contienda.

-En el debate ella afirmó que usted se benefició de prácticas como las que usted critica, como el compadrazgo e incluso enfocó sus baterías sobre usted, ¿piensa que busca ayudar al otro candidato?

-Afortunadamente cada una de las competencias que he tenido no he sido la candidata del dedo elector. Si bien era mi pariente don Víctor Cervera, él era gobernador cuando fui presidente municipal. Fue mi principal opositor porque no le gustaba tener parientes en la política, entonces inscribió a su candidato con toda la fuerza del gobierno que era y yo competí contra mi pariente y contra el gobierno del estado y gané en la interna y gane la constitucional. Llevó cuatro procesos internos ganados y cinco constitucionales, entonces que ni digan que me puso la cúpula, que me hizo candidata.

-¿Parecía que ella sólo iba por usted?

-Yo respeto a la oposición, entiendo su posición en la campaña y en el debate, que tenga buena suerte.

-¿Cuáles obstáculos ha encontrado en campaña, los gobernadores jugarán papel importante?

-Hay algunos gobernadores metidos como el de Oaxaca (Alejandro Murta), lo hemos denunciado, su operación de exceso de gasto, uso de camiones, se reunió la comisión electoral, la primera sesión que hubo en Oaxaca no tuvimos participación, no nos avisaron, no sabemos que se haya acordado, presentamos una denuncia ante la comisión de procesos internos. Es muy fácil comentarlo pero presentamos pruebas ante comisión de proceso internos.

-¿Ha visto irregularidad en la campaña de Alito?

-No solo he visto, la han comunicado a través de redes sociales, movilización de militantes, el clásico que es la movilización de camiones, la entrega de camisetas, de la torta. La típica movilización que no entendemos que ya no va a dar resultados. En campaña del doctor Meade pudieron llevar a 22 millones de personas y el doctor tuvo seis millones de votos. Si no entendemos que eso ya no funciona pero que lo siguen haciendo. Ahí están en redes sociales o que grabaron militantes de movilizaciones desde Tampico, Durango, estado de México. Nosotros tenemos una campaña austera, vamos a casas de los seccionales y a las de líderes de colonias, a parques y yo pago los boletos.

-¿Aclárenos, quien fue el dirigente que le pidió ya no estar cerca del equipo de campaña el año pasado?

-Fue Enrique Ochoa.

-¿A qué dirigencia del PRI le gustaría parecerse?

-Yo lo que quiero es hacer una nueva historia.

