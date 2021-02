Alito e Ivonne Ortega forman parte de la cúpula del PRI: Lorena Piñón

Lorena Piñón, candidata a dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura que ella sí representa a las bases priístas, mientras que sus contendientes, el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, sólo representan a la cúpula que llevó al partido a la debacle que vive actualmente.

“Para mí ambos candidatos son de la cúpula y ambos han afectado de alguna manera. Lo que te puedo decir de Ivonne Ortega es que en cada puesto o cargo que hay, ella alza la mano para todo, si ella fuera una pirinola sería ‘toma todo’. La señora desgraciadamente lo que ha hecho es alzar la mano a todos los cargos, es aspirante a todo y maestra de nada porque hasta el día de hoy nunca ha concluido un cargo. Todos los cargos a los que ha aspirado los deja a medias y eso ha afectado al partido, ya estamos los militantes hartos de esas mismas caras de siempre”, expresa en entrevista con La Silla Rota.

Aunque tiene catalogados a Alito y a Ortega como parte de la cúpula del poder, se enfoca en Ortega.

Sobre él, dice que lo conoce desde hace 15 años y desde entonces pertenece a la cúpula. “No podemos permitir que la misma gente, las mismas caras sean quienes estén al frente del partido”.

Cuestionada sobre el mote que ha recibido Moreno Cárdenas, a quien le dicen “Amlito”, responde que le parece absurdo pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador meta mano en la elección por la dirigencia priísta.

El presidente está más enfocado en gobernar o desgobernar que andar metiendo las manos en el PRI. Lo veo así, es el grupo de fascinerosos que está detrás de Ivonne Ortega los que han señalado eso porque saben que ya perdieron el poder y la pelea está entre dos, entre Alejandro Moreno y yo

Al volvérsele a preguntar sobre el gobernador con licencia, admite que no descarta que sea un buen dirigente.

“Si yo viera que él sería el mejor dirigente, yo estaría alzándole la mano. Si yo decido alzarle la mano es porque obviamente me doy cuenta que la misma militancia me está apoyando y lo que necesita el partido es militancia de a pie. Niego rotundamente ver algo de que Andrés Manuel esté haciendo algo para favorecer a algún candidato, eso es una pugna dentro de los militantes priístas y el padrón está muy claro”, asegura.

Piñón, de 35 años, quien no ha ganado cargos de elección popular y que vio interrumpida su campaña durante 12 días debido a que fue acusada de haber intentado obtener una candidatura como diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) en su natal Veracruz en 2015, afirma que eso no fue cierto, tanto, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvió la candidatura.

De acuerdo con un boletín del TEPJF del 10 de julio pasado, la denuncia no procedió pero fue porque se presentó más de un año después de que ocurrieran los hechos de los que se acusó a Piñón.

Cuestionada sobre por qué aspira a dirigir al partido, luego de la estrepitosa derrota sufrida el año pasado, y con pobres resultados en las elecciones de este 2019, su respuesta es que el PRI necesita gente nueva para cambiar.

Esta época es cuando el PRI necesita a gente con las manos limpias, es el momento con nuevas generaciones para el cambio

Presume orgullosa su militancia de 17 años en el partido y recuerda que su credencial la sacó hace 17 años, el mero día que cumplió sus 18 años.

Otro de los cuestionamientos que ha recibido es que formó parte de la generación de Javier Duarte, el ex gobernador que dejó en la ruina a Veracruz.

Con una sonrisa frecuente, con la pregunta se registra uno de los escasos momentos donde se pone seria. Dice que de entrada no es de la edad del exmandatario, y añade que de tener algo que ver con Duarte ya hubiera sido señalada, y zanja el tema al decir que no emite opinión alguna porque el caso le toca a las instancias correspondientes.

También se le ha cuestionado su amistad con otro ex gobernador de la misma entidad, Fidel Herrera. Al respecto contesta que él ayudó a muchos jóvenes políticos y no niega su amistad. “Me vería muy mal. Pero no he platicado con él y no le he pedido apoyo económico”, aclara.

También se ha comentado que recibe apoyo de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Afirma que no conoce a la llamada maestra pero que sí la admira, ya que es una mujer que abrió espacios y recordó que fue secretaria general del partido.

“Fue coincidencia atenderla en Xalapa [mientras trabajó en relaciones Exteriores, cuando Gordillo acudió a tramitar su pasaporte]. No voy a hablar mal de una persona exonerada”, agrega.

“La que ha hecho este alboroto y mala imagen es Ivonne Ortega. Como sabe que la militancia no la quiere, porque es corrupta, que la gente se da cuenta quién es ella, que no viene de las bases, que viene impuesta por su tío, Víctor Cervera Pacheco, ella se da cuenta y lo que quiere es planchar su salida, es irse del partido, te aseguro terminando el proceso se va a ir, como no la van a planchar lo que está haciendo es ensuciar el proceso”, acusa.

Sobre los planes que tiene para el PRI, explica que busca democratizarlo, eliminar prácticas como el dedazo y reconocer errores.

Pretendo democratizar al PRI. Lo que se ha hecho es que todo ha sido por dedito y le llaman de mil maneras, como consejo político. Pero no debemos tener miedo a la militancia

Considera que la cúpula le falló a la militancia y por eso buscaron opciones de manera equivocada. “Se debe reconocer que se le falló a la militancia de base, por eso buscaron opciones de manera equivocada y votaron obviamente por Morena, nuestro padrón fue quien votó por Morena, por este partido y el que ayudó para darle el triunfo. Desgraciadamente, te lo digo con todas sus letras, muchos de esos que votaron por Morena por estar desencantados con el PRI y por haberles dado la espalda la cúpula entonces los militantes de base votaron por otro partido y ahora se dan cuenta del error que se cometió y lejos de afectar al PRI afectaron a México. Lo que debemos hacer es recuperar la confianza de la militancia de base”.

Ella misma dice que vio como en 2017 el PRI le falló, ya que la casa de su mamá fue baleada en la víspera de las elecciones municipales en el estado.

Es un recuerdo muy amargo

La ráfaga se registró a las tres y media de la mañana, su camioneta quedó tan dañada que fue pérdida total, pese a ello y que ya estaban a escasos días de la elección, el PRI no volteó a verla, ni la apoyó, ni le ofreció seguridad.

Sobre sus propuestas a la militancia, Piñón, cuya fórmula es completada por Daniel Santos para la Secretaría General del partido, expone que ofrece la paridad de género en los órganos directivos, instalar una guardería por comité estatal para ayudar a los hijos de los trabajadores y que los jóvenes elijan a sus candidatos y se les mande a distritos ganadores.





