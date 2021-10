Alistan fast track en el Senado a paquete fiscal 2022; distribuyen dictámenes

Los tres dictámenes del Paquete Fiscal 2022 ya llegaron al Senado por lo que espera que se aprueben sin modificaciones.

Será el próximo 25 de octubre a las 17:00 horas cuando se analice, discuta y aprueben los siguientes:

- Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

- Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

- Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

EL ZAFARRANCHO PARA APROBAR LA LEY DE INGRESOS

El debate para aprobar en lo particular los tres dictámenes que fueron enviados tomó tres días en los que el descontento reinó. E n la Cámara de Diputados, Morena reunió un promedio de 270 votos a favor con sus aliados del Partido Verde Ecologista y el del Trabajo; la oposición reunió 220 votos en contra y no hubo ninguna abstención.

Para agilizar la votación del dictamen se acordó que legisladores retiraran algunas de sus reservas y que otras se publicarán en el diario de los debates para ahorrar tiempo en tribuna.

Los legisladores aceptaron revisar siete reservas de más de 500. El denominador común fue que cinco fueron propuestas por Morena y dos por la oposición.

Te puede interesar Senado avalará fast track miscelánea fiscal el martes próximo

La más relevante es que las sanciones a los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Sistema de Administración Tributaria no serán sancionados. Sin embargo, la redacción es contradictoria, pues una fracción del artículo establece que si hay sanción y otra fracción señala que no será aplicable.

La diputada panista Margarita Zavala expuso en tribuna que es preferible que un joven a los 18 años se inscriba en el Instituto Nacional Electoral y no en el SAT.

"El gobierno quiere verlos como sujetos cautivos en la Secretaría de Hacienda para exprimirlos hasta el final".

Y negó que la medida tenga fines de cultura tributaria o protección al robo de identidad.

"Lo que ustedes quieren es el control desmedido de la población porque es lo que ocurre en los regímenes autoritarios y populistas", advirtió.

El priista Hirám Hernández calificó la propuesta como una aberración. Señaló que sí Morena accedió a revisar el tema, fue resultado de la presión de la coalición Va por México.

"Ustedes no están eliminando la obligatoriedad de los jóvenes de registro ante el SAT, lo que están haciendo es especificar que no se les va a sancionar si no lo hacen".

También reclamó qué Morena solo apruebe el análisis de sus propias reservas. "Y qué pasa con nuestras reservas, como si no valieran".

El panista Elías Lixa anunció que en esta reserva su bancada votará en abstención y no en contra.

"A pesar de que es un avance y que están descafeinado su propia propuesta, es insuficiente porque están registrando como contribuyentes a quienes no lo son".

Otra reserva que se aceptó modificar fue para que los contadores públicos no tengan obligación de investigar la comisión de un posible delito con relación a sus clientes porque no es su función.

Y una más se refiere a cómo estados y municipios deberán devolver a la Federación los remanentes del ejercicio fiscal 2021.

CANCELAN FOROS EN EL SENADO

Cabe destacar que debido a la tardanza para la aprobación en la Cámara de Diputados, tuvo que cancelarse el Foro del Análisis del Paquete Económico que se llevaría a cabo el pasado viernes 22 de octubre donde participarían académicos, funcionarios públicos, instituciones, asociaciones, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos y demás público en general.

fmma