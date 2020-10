Alista UNAM homenaje a Mario Molina para este lunes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará un homenaje a Mario Molina-Pasquel Henríquez, premio Nobel de Química 1995 fallecido el pasado 7 de octubre

El acto de homenaje se llevará a cabo este lunes 12 de octubre a las 13:00 horas.

La UNAM informó que participarán el rector Enrique Graue Wiechers y los doctores Luis Molina-Pasquel, José Sarukhán Kermez, Francisco Barnés de Castro, Julia Carabias Lillo, Eduardo Bárzana García, Susana Magallón Puebla, Telma Castro Romero y Carlos Amador Bedolla.

El pasado 7 de octubre, la Universidad Nacional anunció el fallecimiento del doctor Molina por lo que internautas, políticos y grandes personalidades admiradores de su labor científica lo despidieron con mensajes de aliento a su familia.

La Universidad Nacional Autónoma de México informa del lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, distinguido universitario, Premio Nobel de Química 1995. — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2020

En 1960, su gusto por conocer y experimentar lo llevó a matricularse en la máxima casa de estudios de México como ingeniero químico. Posteriormente siguió preparándose en instituciones de Alemania y Estados Unidos, hasta que en 1973 se unió al equipo del profesor Sherwood Sherry Rowland como becario de posdoctorado.

"Sherry me ofreció una lista de opciones de investigación; el proyecto que más me atrajo consistía en averiguar el destino de ciertos productos químicos industriales muy inertes —los clorofluorocarbones (CFCs)— que se habían estado acumulando en la atmósfera, y que no parecían tener para entonces ningún efecto significativo en el medio ambiente", contó Molina.

Este estudio, que se publicó el 28 de junio de 1974 en la revista Nature, fue el que cambió no sólo la vida de Molina, sino la de todo el mundo, pues, "advertimos que los átomos de cloro producidos por la descomposición de los CFCs destruyen por catálisis al ozono"; alertaron sobre el peligro que corre el escudo protector de la Tierra debido a la contaminación.

"Cuando elegí por vez primera el proyecto de investigación sobre el devenir de los clorofluorocarbonos en la atmósfera, fue simplemente por curiosidad científica. No consideré en ese momento las consecuencias ambientales de lo que Sherry y yo comenzábamos a estudiar. Me emociona y me mueve a humildad el que pude hacer algo que no sólo contribuyó a nuestra compresión de la química atmosférica, sino que también tuvo profundas repercusiones en el medio ambiente global", señaló el científico.

En 1985, con el descubrimiento del agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, el estudio de Molina, Rowland y Paul Crutzen volvió a cobrar relevancia, pues incidió en las firmas del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal.

"Paul Crutzen, Mario Molina y Sherwood Rowland han sido pioneros con sus contribuciones para explicar cómo se forma y se descompone el ozono a través de diversos procesos en la atmósfera. Más importante aún, han demostrado de esta manera la sensibilidad de la capa de ozono a la influencia de las emisiones antropogénicas de ciertos compuestos. (...) Los investigadores han contribuido a nuestra salvación de un problema ambiental global que podría tener consecuencias catastróficas", fue lo que destacó la Fundación Nobel en el comunicado que emitió en 1995 para informar que el mexicano y sus dos colegas habían sido elegidos para recibir el galardón de Química.

POLÍTICOS, CELEBRIDADES Y ADMIRADORES DESPIDEN A MARIO MOLINA

Con profunda tristeza y dolor informamos. https://t.co/hLpM6z3bGj pic.twitter.com/hZwvuMg9OL — Centro Mario Molina (@CentroMMolina) October 7, 2020

