Alista AMLO reunión con Poder Judicial y FGR por caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este martes sostendrá una reunión con autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR), para hablar de la liberación de policías ligados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Desde antes de que sucediera esto ya se había presentado una queja a la Fiscalía y cuando me reuní con los padres de Ayotzinapa ellos me pidieron que interviniera para un encuentro y yo estar como testigo y se va a llevar esa reunión mañana”, adelantó.

REABREN GASOLINERAS AMENAZADAS

Se reabrieron tres gasolineras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otras seis siguen en el proceso de hacerlo, informó este martes el procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Se trata de las estaciones de servicio que la semana pasada fueron clausuradas por haber negado el servicio a las autoridades, policías y militares, luego de que fueran amenazados por el crimen organizado de incendiar las gasolineras en Nuevo Laredo.

El funcionario federal indicó que recibió una llamada del gobierno de Tamaulipas para quejarse de estas gasolineras, por haberlos discriminado a la hora de vender el producto.

“En las nueve pudimos constatar que se había discriminado a fuerzas públicas de Tamaulipas, procedimos a cerrarlas como hace unos años se cerraron negocios en la Ciudad de México por discriminación por preferencia sexual o discapacidad”, manifestó.

ARABIA SAUDITA

Por otra parte, López Obrador manifestó que también se reunirán hoy la Secretaría de Hacienda y Pemex para tomar medidas sobre el alza en el mercado internacional de combustibles, luego de que instalaciones petroleras de Arabia Saudita fueran atacadas.

“Puede afectarnos y hay que ver cómo está el equilibrio”, destacó el mandatario mexicano.





PRECIOS DEL COMBUSTIBLE





Al domingo 15 de septiembre, la Profeco obtuvo 99 mil 240 descargas de la app Litro por Litro para comparar precios de combustibles.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla aseguró que esta semana se espera que la aplicación llegue a 100 mil descargas, gracias a la aceptación de los usuarios “que se vuelven los auténticos verificadores del mercado”.

Así, en la semana del 9 al 15 de septiembre, se atendieron 378 quejas o denuncias, con 293 visitas a estaciones de servicio, donde sólo dos se negaron a la revisión y se inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no estar bien calibradas.

En la semana de referencia, el precio más alto en la gasolina Regular se encontró en Tlalnepantla, Estado de México en 21.44 pesos, mientras que el más económico se tuvo en Coatzacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

Para el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en León, Guanajuato en 21.99 pesos por litro y el más bajo en Coatzacoalcos, Veracruz en 18.99 pesos por litro en estaciones de servicio.

En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58 pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien registró el precio más alto, en contraste, Comacalco, Tabasco presentó el costo más económico en 19.59 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de Gas LP por tanque estacionario, Los Cabos, Baja California, tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Santiago Mihuatlán, Puebla.

En tanto, en la venta por cilindros, se encontró el precio más alto en Los Cabos, Baja California con 20.50 pesos por kilo, y el más económico en Pátzcuaro, Michoacán en 14.15 pesos por kilo.

En la semana de referencia se visitaron 20 estaciones, de las cuales dos recibieron infracción y no se tuvieron negaciones a la verificación, detalló Sheffield Padilla y agregó que sólo se detectaron 14 cilindros en mal estado, no obstante, estos no representan riesgo para los consumidores.

LEY DE AMNISTÍA

El presidente López Obrador explicó que la iniciativa de ley de amnistía, que envió el pasado domingo a la Cámara de Diputados tiene el objetivo de que “salgan con menos delitos y gente más humilde de la cárcel”.

Indicó que se ha demostrado que algunos maestros fueron detenidos luego de que se les fabricaran delitos.

REUNIÓN CON PRESIDENTE ELECTO

López Obrador comentó que el próximo viernes se reunirá con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, en Mérida, Yucatán.

VA A HIDALGO

El presidente López Obrador informó que este martes viajará a Zacualtipán, Hidalgo, para continuar con sus visitas a hospitales rurales en el país.

