Alista AMLO convocatoria para contratar a más médicos y enfermeras

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que en breve se lanzará una convocatoria para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector salud para 2020.

"En una semana se presentará el programa para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas", indicó en su habitual rueda de prensa donde resaltó que el Programa IMSS Bienestar atiende un porcentaje considerable de mujeres embarazadas.

"Se trata de hospitales donde nacen mínimo dos niños diarios y en otros hasta cinco diarios", detalló López Obrador.

En este marco, destacó que el referido Programa IMSS Bienestar otorga mejor servicio de salud que el ISSSTE y que se trabaja para que no falten medicinas, médicos y enfermeras, "que se mejore la infraestructura hospitalaria y se basifique al personal de salud".

Entonces, "se trabaja en una convocatoria para resolver todos los obstáculos y trabas, a fin de facilitar que los médicos puedan trabajar en el sector público y privado; se trabaja en un tabulador para pagar a quienes laboren en zonas alejadas".

En Palacio Nacional, refirió que si bien el personal médico combina su trabajo en el sector salud con consultorios y de esa manera complementan sus ingresos, "lo cual considero legal y legítimo", dijo que también en las comunidades apartadas se requieren médicos y especialistas, para atender primero a los que más necesitan la salud.

DESCARTA PERSECUCIÓN CONTRA LÍDER DEL PRI

El presidente López Obrador aseguró que no hay una persecución política contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito.

Recalcó que este es un asunto de la FGR, pues ante esta instancia fue presentada la denuncia contra el dirigente priista.

"Debe la Fiscalía atender la denuncia, tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, entonces la Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten, de cualquier ciudadano, y esclarecer los hechos, hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos a los resultados y tener confianza en la Fiscalía, eso es importante", detalló.





SOBRE FOX





El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre el llamado del exmandatario Vicente Fox para formar una alianza política y ciudadana en contra de la llamada Cuarta Transformación.

"Sin comentarios", dijo López Obrador a pregunta expresa sobre las declaraciones de Fox en las que lo calificó como "falso profeta", en una reunión del Partido Acción Nacional (PAN) realizada el fin de semana.

Sin embargo, el mandatario reiteró sus afirmaciones sobre que la oposición está "moralmente derrotada" luego de años de lo que considera saqueo de los bienes de la nación, corrupción y malos gobiernos.





RENUNCIA DE SALMERÓN





Luego de la polémica registrada en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Pedro Salmerón, exdirector de dicha dependencia, vale más como historiador que como funcionario.

Cuestionado sobre la salida de Salmerón, López Obrador lamentó la renuncia del historiador.

"Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida al señor Garza Sada. Pedro Salmerón es uno de los mejores historiadores de México", remarcó.





CRITICA AL FINANCIAL TIMES





Ante críticas del diario Financial Times al Presupuesto 2020, el presidente López Obrador afirmó que el Paquete Económico de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, "es suficiente porque garantiza el bienestar de la mayoría de la gente".

El mandatario mexicano aprovechó para lanzar críticas contra el rotativo:

"Dice este periódico que no se considera lo de los contratos de Pemex, pues claro que no cómo vamos a seguir con esa política si nos engañaron".

Pidió además al Financial Times una disculpa por haber publicado que la reforma energética era la panacea, que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios y nos dejaron con menos de un millón 700 barriles.

"Y en vez de decir ´nos equivocamos´, quiere más engaño, quiere más mentiras, por eso no hay que dejarse apantallar por esa prensa", lanzó.





REFINERÍAS





El presidente López Obrador dio a conocer que la inversión y rehabilitación de refinerías ha permitido que su capacidad productiva haya crecido entre 38 y 50 por ciento.

"Pasamos del 38 por ciento de capacidad en refinerías al 50 por ciento de capacidad instalada, esa es la segunda, la tercera, es fortalecer el mercado interno.

"Estamos invirtiendo en las refinerías, encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente porque no estaban operando a toda su capacidad. Había refinerías paradas, meses sin operar porque no apoyaban a los técnicos con refacciones a pesar de que en cada refinería hay un taller con técnicos muy buenos", lanzó.





GASOLINERAS CON IRREGULARIDADES, REPORTA PROFECO





En la semana del 16 al 20 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor detectó nueve gasolineras con irregularidades por no servir litros de a litro, aseguró su titular Ricardo Sheffield Padilla.

El funcionario explicó que la semana pasada se atendieron a nivel nacional 369 denuncias, realizadas a través de la app Litro por Litro, con 191 visitas. Así, 12 mangueras bombas fueron inmovilizadas.

Destacó que la aplicación ya cuenta con 102 mil 159 descargas con buenos comentarios por parte de los usuarios de los sistemas iOS y Android.

En el Quién es Quién en los precios de los combustibles, en la semana de referencia, la gasolina regular tuvo su precio más alto en Zapopan, Jalisco dónde alcanzó los 21.52 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Centro, Tabasco en 17.80 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en Monterrey, Nuevo León, en 22 pesos, en contraste, el más económico lo tuvo Agua Dulce, Veracruz, en 18.96 pesos por cada litro vendido.

Por su parte, el Diésel se vendió más alto en Hermosillo, Sonora, en 21.99 pesos por litro y se ofertó más bajo en Igualapa, Guerrero en 19.89 pesos por litro.

Sheffield Padilla detalló que en el caso del Gas LP, en la venta por tanques estacionarios, Chihuahua, Chihuahua registró el precio más elevado en 10.99 pesos por litro y el más económico en Santiago Mihuatlán, Puebla, en 6.87 pesos.

Mientras que en la venta por cilindros, Los Cabos, Baja California Sur, tuvo el precio más alto al vender el combustible en 20.50 pesos por kilo, en tanto, en Tarímbaro, Michoacán se ofreció en 14.08 pesos.

En la semana del 16 al 20 de septiembre se visitaron 32 expendedoras de Gas LP, de las cuales 20 resultaron con infracción, además se inmovilizaron siete básculas, siete autotanques y se detectaron 124 cilindros con problemas que ponen en riesgo al consumidor.