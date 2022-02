"Alineados al bloque conservador"; AMLO sobre Aristegui, Proceso, Reforma y Loret

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la periodista Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Reforma y Proceso de estar alineados al bloque conservador en contra de su gobierno, que a consideración del ejecutivo están de lado de Claudio X González, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"En ese ámbito donde se forman tienen prestigios porque están alineados a un bloque conservador, el propósito es dañarnos, pero no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral".

#VIDEO "Todos estos periodistas contratados por Claudio X González surgen del Reforma, algunos hasta de Proceso, el que hizo la supuesta investigación de la casa de José Ramón, viene de AM de Guanajuato, el equivalente de Reforma", dijo #AMLO https://t.co/l7glycvXTr pic.twitter.com/gSiqrSRzNk — La Silla Rota (@lasillarota) February 22, 2022

Lo anterior fue en respuesta a pregunta expresa de un reportero quien lo cuestionó sobre el posible conflicto de interés por la casa de su hijo en Houston y la empresa Baker Hughes.

Acusó a Claudio X González de haber financiado campañas de medios en su contra y de ingerir incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Hasta el sexenio pasado le recomendó al presidente Peña que aumentara el precio de las gasolinas y le hicieron caso, de 10 pesos terminó costando la gasolina 20".

AMLO acusó a Claudio de haber sido el responsable de un presunto fraude electoral en 2006, en donde "se robaron la presidencia de la república".

El presidente insistió que los periodistas deberían transparentar su sueldo; aseguró que algunos reciben 15 millones de pesos, como Jorge Ramos, León Krauze, Joaquín López-Dóriga, Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva por "estar enfrentados a nosotros", refiriéndose a su gobierno.

Contra Carmen Aristegui acusó que la periodista sí está en su contra. "No es cierto que ella no está a favor ni en contra mía, no es cierto. ¡Está en contra mía! [...] Ella tiene un pensamiento y está sin duda en el bloque conservador.

"En el periodismo hay corruptos hipócritas y corruptos cínicos".

#VIDEO ¿Carmen y Loret no son lo mismo? Quién sabe, dice @lopezobrador_ al hablar de los medios que "están contra su proyecto de transformación" https://t.co/l7glycvXTr pic.twitter.com/V9DXUMVIa6 — La Silla Rota (@lasillarota) February 22, 2022

El presidente descartó estar en contra de los medios de comunicación o el periodismo, sino en contra de "quienes se venden y se alquilan a grupos de poder".

"LA GUERRA HÍBRIDA"

El presidente también lamentó que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior desde hace dos siglos; acusó al gobierno norteamericano de dar dinero a Claudio X González .

Respecto al senador republicano que hace una semana pidió a su gobierno actuar para resarcir el ambiente de inseguridad de periodistas en México, AMLO recomendó que no se le escuche. "Es un metiche", calificó.





