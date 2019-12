Alimento y una caricia buscan “perritos peregrinos” en su andar por la Basílica

Norma Huerta, fundadora de Mundo Patitas, señala que normalmente se culpa a los peregrinos por abandonar a los canes, pero que no siempre sucede así. (Especial)

Un perrito de color negro se mueve con temor entre la gente que está en el atrio de la Basílica de Guadalupe, se acerca a los feligreses, los huele, se nota que tiene hambre y además tiene una herida en una de sus patas. Alguien le avienta un trozo de pan, más adelante un señor hace un intento fallido de pegarle con tal de espantarlo.

Esa es la situación que viven los denominados “perros peregrinos”, quienes llegan en esta temporada siguiendo a las peregrinaciones, pero después se quedan desprotegidos.

Durante un recorrido, LA SILLA ROTA detectó al menos a 10 perritos sin dueño en el atrio, buscando una caricia y alimento. Norma Huerta, fundadora de Mundo Patitas, señala que normalmente se culpa a los peregrinos por abandonar a los canes, pero que no siempre sucede así.

Cada año llegan con las peregrinaciones. A veces se prejuzga a los peregrinos y no siempre son los malos. A veces los perritos los vienen siguiendo desde el pueblo, pero en otras cuando ellos se sientan a comer y algún perrito se acerca, le avientan un poco de comida y el perrito dice ‘de aquí soy’ y se engancha a la peregrinación

“Una vez que llegan a la Basílica, (los peregrinos) se regresan en Metro o camiones, pero en estos medios de transporte ya no hay cabida para los perritos”, explica Norma.

Sin embargo, también se vive otra grave problemática. “Nos hemos encontrado también con que vecinos de la zona que saben nuestra actividad de cada año y aprovechan para echar a sus perros y hacerlos pasar como peregrinos”, dice la fundadora de Mundo Patitas con enojo.

Desde hoy y hasta el 13 de diciembre la organización estará presente en la zona de la Basílica para rescatar a estos perritos que quedan varados, en la mayoría de los casos los canes no son de la ciudad y no saben sobrevivir en estas condiciones porque no están acostumbrados.





Este año, Mundo Patitas rescatará a 20 perritos peregrinos, Norma detalla que aunque quisieran acoger a más, no tienen espacio para tenerlos y quieren darles un lugar con calidad de vida. Actualmente tiene alrededor de 60 amigos de cuatro patas en el refugio.

Detalla que darán prioridad a los perros que estén lesionados de las patas por caminar tanto, que se encuentran estresados y traumados por la pirotecnia, a los que han atropellado o a los que la gente a lastimado.

En años anteriores han rescatado entre 25 y 30 perritos. Algunos de los casos que más recuerda son el de un pequeño que tenía una herida en un costado de su lomo y el de otro que tenía lesiones porque le echaron aceite caliente encima. Ambos fueron rescatados y adoptados al poco tiempo.

Cuando los rescatan, estos perritos son llevados al veterinario para que los revisen, los bañen, les quiten las pulgas si tienen, les pongan sus vacunas y los esterilicen. Posteriormente son llevados al refugio a convivir con todos los canes que están ahí, para que sean adoptados.

En Mundo Patitas necesitan apoyo para continuar cuidando a estos amigos peludos, Norma explica que requieren croquetas para perros y para gatos, así como efectivo, porque tienen que pagar el servicio de los veterinarios.

Si te interesa adoptar a un perrito puedes buscar a Mundo Patitas los fines de semana en el Parque México, para tener un nuevo amigo de cuatro patas tienes que llenar una solicitud, entregar un comprobante de domicilio y copia de tu INE. Aunque el proceso es gratuito, esta organización pide una cuota de recuperación para continuar ayudando a más canes que lo necesiten.

Mundo Patitas lleva 12 años, aunque Norma considera que no han podido ayudar a los perritos suficientes. “Me siento muy orgullosa de lo que hago, pero a veces digo, con lo que pude ayudar a uno a lo mejor no pude ayudar a 10, pero es que no tengo el espacio ni los recursos suficientes”.

