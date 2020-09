Alianza Federalista exige reposición del Fondo para Seguridad Pública

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista exigieron a la Cámara de Diputados no reducir el presupuesto destinado a los estados, en comparación con lo que recibieron para este año, como lo propone el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.

"No venimos de pedinches, sabemos lo que representan nuestras entidades y lo que le aportamos al país, en consecuencia, solo pedimos que nos regresen una parte. No pedimos más, solo pedimos que no nos quiten", dijo Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

Los mandatarios estatales aseguraron que el monto total de reducción, representado en 5.5% respecto a este año, asciende a 108 mil 500 millones de pesos; siendo que el incremento al Presupuesto fue de 0.3% a nivel global.

Sobre el Paquete Económico del 2021 que el gobierno de López Obrador presentó ante el Congreso para su revisión y aprobación, los gobernadores exigieron la reposición del "Fondo para la Seguridad Pública que fue eliminado del presupuesto.

Solicitaron a la Cámara de Diputados restablecer el Fondo para la Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2021 que no considera fondos para subsidios en la materia.

"El presupuesto crece, no hay menos que en 2020, sin embargo, en el gasto federalizado hay una disminución de 108 mil 500 millones de pesos, para los Ramos 23, 28 y 33. Estamos planteando que pueda diseñarse un mecanismo para compensar la caída y garantizar que los estados no reciban menos de lo que recibieron este año", destacó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Los gobernadores adelantaron que propondrán al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, "para cuando puedan reunirse con él", la creación de un fondo de estabilización y un fondo especial para los proyectos de infraesteuctura local.

También dijeron que solicitarán clarificar los criterios con que se otorga dinero al Insabi en los estados, exigirán que no se elimine el fondo para seguridad pública Fortasec y el destinado para las escuelas de tiempo completo.

"De concretarse esta medida estaríamos perdiendo 40 mil millones de pesos. Pero los 10 estados, según datos del Seguro Social, aportamos nada menos que 67% de los empleos que se generaron en la etapa de reactivación económica. Estamos en espera de fecha para reunirnos con el secretario de Hacienda, en un ánimo constructivo, no de confrontación", añadió Alfaro.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, recordó que pese al acuerdo generado con el gobierno federal para no politizar el tema de seguridad, se extrañaron de la "decisión unilateral" de retirar a los elementos de la Guardia Nacional de Chihuahua.

"La seguridad pública y la coordinación entre estados y federación es fundamental para que el país funcione. Ante la decisión unilateral del gobierno federal -comunicada por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo-, de abandonar Chihuahua, no causa un profundo extrañamiento y constituye un grave precedente", aseguró.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, afirmó que el acuerdo se hizo entre todos los gobernadores que aún se integraban en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y lo único que exigen es que ese acuerdo se respete.

CIERRAN FILAS CON CHIHUAHUA

Los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que están unidos y crearán filas en cuanto a la decisión que tomó el gobierno federal de retirar a los elementos de la Guardia Nacional de Chihuahua, luego del conflicto que se ha desatado por la posesión de agua.

"No vamos a dejar solo a (Javier) Corral. El mismo Alfonso Durazo propuso que la seguridad sea un tema de neutralidad política (...) hoy en un claro arranque, un berrinche dicen, ´ya no nos coordinamos en Chihuahua, levanto mis canicas y me voy, eso no se hace, es una responsabilidad enorme", dijo Silvano Aureoles.

Por su parte, Javier Corral acusó que la seguridad pública no puede ser rehén de venganzas políticas y recalcó que la cooperación entre los gobiernos federales y estatal, en materia de seguridad, no es opcional, pues lo marca la Constitución.

"La decisión es de un talante autoritario y de propósito vengativo contra el pueblo y el gobierno de Chihuahua por nuestra postura sobre el tema del agua. Esto termina beneficiando a la delincuencia", dijo.

También dijo desmentir al subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, sobre que el gobierno de Chihuahua "ha descalificado a la Guardia Nacional". "No es cierto, nunca lo hemos hecho. Lo que hemos pedido es que se desmilitarice el conflicto del agua", aclaró.

Puedes leer: Oficializa Alianza Federalista su salida de la Conago

GRAVES PROBLEMAS

Por la mañana, en entrevista en el espacio radiofónico de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el mandatario tapatío indicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, tiene graves problemas, pues explicó que recortó las participaciones para las entidades federativas.

Alfaro Ramírez comentó que la propuesta que presentarán los integrantes de la Alianza Federalista no es con el ánimo de confrontación, por el contrario, la finalidad es dar una solución. Además, dijo que confía será aceptada por el titular de Hacienda, Arturo Herrera.

Te puede interesar Truena Alfaro otra vez contra AMLO: "no estamos pidiendo limosna"

"Queremos hacer un planteamiento constructivo, no de confrontación, lo que no podemos es quedarnos callados cuando se está presentando un paquete económico que genera un grave problema para los estados, un grave problema en el tema presupuestal y queremos en el ánimo de plantear propuestas un documento único, consensado que puede tener viabilidad y que tengo la convicción de que será atendido por el secretario".

Los mandatarios estamos consientes que el presupuesto para 2021 no creció, pero con el aumento global del 0.3 por ciento, se puede tener un margen de maniobra para evitar que los estados tengan menos recursos.

El gobernador recordó que en medio de la pandemia por covid-19, los estados de la no obtuvieron ningún apoyo por parte del gobierno federal, lo que los llevó a ajustar sus recursos para atender la emergencia sanitaria.

Este día los integrantes de la Alianza Federalista se reunirán en la Ciudad de México para analizar la propuesta de presupuesto que presentaremos al secretario, agregó el mandatario de Jalisco.

La Alianza Federalista está conformada por por Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Silvano Aureoles Cornejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Enrique Alfaro, de Jalisco.





kach