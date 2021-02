Alianza Federalista exige a AMLO no descontextualizar citas históricas

"Les exhorto que no intervengamos para no apoyar a ningún candidato de ningún partido a no permitir que se use el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar e impedir la compra de lealtades o conciencias, no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a tramposos, evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas", pidió el presidente en la carta.