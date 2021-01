Alianza Federalista exige a 4T distribución equitativa de vacuna covid

La Alianza Federalista de gobernadores criticó una vez más el plan de vacunación del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El grupo de mandatarios estatales que han mostrado diferencias con el gobierno central señalaron que persiste la incertidumbre sobre estrategia y tiempos para aplicar la vacuna contra la covid-19 en México.

A través de su cuenta de Twitter, llamaron a integrar a todos los actores, del ámbito público y privado, en el plan de vacunación federal, así como distribuir de manera equitativa las vacunas entre los estados de mayor saturación hospitalaria.

Agregó que cuando se pase a la etapa de vacunación de sectores más densos de la población, la estrategia debe estar soportada por un método y la consideración de capacidades locales.

"La salud de los mexicanos no es un juego", remató.

¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "no es tan fácil" que gobiernos locales hagan acuerdos para que farmacéuticas les vendan la vacuna contra la covid-19.

En conferencia mañanera, el presidente reiteró que no se opone a que gobiernos estatales o empresas busquen acuerdos para hacerse de la vacuna contra el coronavirus.

"Nosotros no tenemos información, la verdad, de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales, pero no nos oponemos, para que no se vaya a malinterpretar", dijo.

Agregó que "es lo mismo que se dijo acerca de si podían empresas comercializar la vacuna, dijimos: sí. Entonces, luego supe que hicieron una gestión los responsables de las empresas farmacéuticas de México y les dijeron que sí, a partir de junio o julio. Entonces, esto se entiende".

PROMETE REPARTIR VACUNA A TODOS LOS ESTADOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se formarán brigadas de vacunación contra la covid-19 para ir hasta las comunidades más apartadas del país, de manera que se pueda cumplir con el plan de inmunizar a todos los adultos mayores para el mes de marzo.

El mandatario mexicano dio a conocer que las brigadas estarán conformadas al menos por dos elementos de la Sedena, uno de la Marina y los dos voluntarios que realizarán la vacunación.

López Obrador comentó que para conseguir la inmunización de todos los adultos mayores del país se debe garantizar la disponibilidad de las vacunas, para lo cual trabaja el gobierno federal.

"Vamos a tener información de la llegada de un mayor número de dosis, de vacunas, tanto al aeropuerto de Monterrey, como al aeropuerto de la Ciudad de México y vamos informar sobre este plan de vacunación, de cómo vamos y qué se está previendo hacia adelante, que va lograrse con el propósito de que se vacune a todos los mexicanos, y que podamos cumplir, con el propósito de vacunar antes de que termine marzo, a finales de ese mes a todos los adultos mayores del país", lanzó.

Agregó: "estamos trabajando con ese propósito, organizándonos. Ya inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más apartadas. Ya estamos trabajando en ese plan, pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con las farmacéuticas y solicitando el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito".

También agradeció a Pfizer por cumplir con los contratos de entrega de la vacuna covid, así como a DHL, empresa que se encarga de distribuir la vacuna en el país.

El subsecretario Hugo López Gatell destacó que hasta ayer lunes se había aplicado la primera dosis a 43 mil 960 trabajadores de la salud.

"El 82 por ciento de las dosis han sido utilizadas. Hoy arrancan los puestos de vacunación desde temprano, lo más probable es que se termine el 100 por ciento de dosis, hoy llega este nuevo embarque de poco más de 53 mil dosis", indicó.

Agregó que el 11, 18 y 25 de enero llegarán más embarques, con los que se sumará ya más de un millón de dosis y se distribuirán al resto de los estados que no han recibido la inmunización.