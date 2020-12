Alianza debe presentar reformas y no denuncias: AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores de la Alianza Federalista a presentar una iniciativa de reforma para modificar la ley de coordinación fiscal, en lugar de seguir haciendo denuncias por entrega de recursos.

En conferencia mañanera, López Obrador aseguró que no va a intervenir en las decisiones de los gobernadores, sin embargo, cuestionó si deben presentar denuncias o controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo de las participaciones federales, en vez de estar haciendo denuncias deberían estar presentando una iniciativa de reforma a la ley de coordinación fiscal, porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos a estados y municipios, si no se hace de esa manera todo es pura demagogia, no ser serio", lanzó el mandatario mexicano.

El presidente pronosticó que el número de este tipo de denuncias aumentará conforme avance el proceso electoral.

Así puso como ejemplo a la denuncia de Mónica Fernández contra Gustavo Madero y la del senador Cruz Pérez Cuéllar, ya que ambas –dijo- tienen fines políticos.

"Por lógica es un asunto político electoral, va a seguir pasando, no nos debe extrañar, es normal, no sólo se da en México, se da en cualquier país del mundo. Nosotros no nos vamos a meter en eso, no terminaríamos, no nos corresponde. Mi recomendación es que les dejen a los ciudadanos la decisión, ya falta poco", comentó.

AMLO DESAPARECE OFICINA DE LA PRESIDENCIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desaparecerá la Oficina de Presidencia tras la renuncia de Alfonso Romo a este cargo.

En conferencia mañanera, López Obrador aseguró que esta oficina ya no hace falta pues el empresario seguirá siendo el enlace con los empresarios del país, pero ya sin formar parte de la estructura gubernamental.

"Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina", señaló el presidente.

El mandatario mexicano expuso que a Romo lo conoció hace más de 10 años cuando era candidato presidencial y ahí se sumó a su movimiento.

Aunque no quería ser funcionario federal, López Obrador logró sumarlo a su gabinete en 2018. Resaltó que Romo hizo un buen trabajo en la relación con la iniciativa privada, a pesar de que sus colegas vieran con malos ojos que se sumara al ámbito político.

"Él nunca había aceptado trabajar en el gobierno, ser funcionario público, pero como fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo y le pedí que aceptara ser funcionario, pues participó como encargado coordinador de la Oficina de la Presidencia. Todavía a principios de este año me recordó y le dije sí", dijo.

"Nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien, ha sido muy importante su desempeño, él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es independiente, es un hombre libre", apuntó.

Por otra parte, López Obrador adelantó que mañana enviará la propuesta al Senado para la vacante de subgobernador del Banco de México, puesto en el que buscará se quede una mujer. Agregó que también hará anuncios sobre una vacante en el Inegi.





