Alianza de gobernadores exige a AMLO salida de Hugo López-Gatell

La Alianza Federalista de Gobernadores exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la renuncia del subsecretario de Salud y vocero sobre la estrategia para la contención de la pandemia de coronavirus, Hugo López-Gatell.

"Hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas", dijo en una carta.

Este llamado al presidente lo hicieron 10 gobernadores: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; ? José Rosas Aispuro Torres, de Durango;? Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; ?Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; ?Silvano Aureoles, de Michoacán; ?Jaime Heliodoro Rodríguez, de Nuevo León, y ?Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.





En un comunicado conjunto destacaron que "los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando".

"Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar... La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York", criticaron.

Los gobernadores dijeron que la crisis se agudiza y que no tiene un final a la vista, por lo que "sin duda, es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia, antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado".

Destacaron que además se ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios.

La Alianza Federalista de Gobernadores señaló que las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria porque durante más de 5 meses el gobierno federal no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores y que no hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos.

Asimismo, los mandatarios estatales indicaron que las cifras no mienten, porque la economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto y México es el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México. Asimismo, se espera que esta crisis deje por lo menos 10 millones de pobres más en México.

"Falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar.

"La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York.

Por eso, indicaron los mandatarios de 10 estados, los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandaron al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando.

Sheinbaum: siempre puede haber diferencias, eso es normal

"En este caso, yo hablo por la Ciudad de México, estamos en comunicación permanente, en este caso hubo una diferencia en la valoración. Ellos hacen una sugerencia del Semáforo de la Ciudad de México. Nosotros de manera muy responsable informamos a la Secretaría de Salud de lo que consideramos para la ciudad".

Al preguntarle si apoya el trabajo de López-Gatell, Sheinbaum dijo que cree que ha hecho un buen trabajo pero subrayó que "siempre puede haber diferencias, eso es normal".

"Nosotros, como sabe toda la ciudadanía, apoyamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que con algunos de sus subsecretarios, secretarios, no podamos tener una diferencia y particularmente en una valoración del semáforo en la Ciudad de México y como saben, hemos sido muy responsables y vamos a seguir siendo muy responsables, orientando, informando y si es necesario tomar medidas de mayor o de disminución de las actividades para disminuir la pandemia lo vamos a hacer, pero en este momento no consideramos que sea necesario y por eso hacemos el llamado a la ciudadanía para tomar las medidas preventivas y el aislamiento de casos positivos", dijo.

Enrique Alfaro pide la renuncia de López-Gatell

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió este viernes la renuncia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, pues asegura que ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los gobernadores a quienes ahora "quiere culparnos de su mediocridad e irresponsabilidad".

El mandatario cuestionó el trabajo del subsecretario al frente de la lucha contra la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 y cuestionó que cuántos muertos se necesitan para que renuncie.

"¿Cuántos muertos más se necesitan para que el señor se vaya; qué tiene que pasar para que deje de estar engañando a los mexicanos, y qué más tendríamos que hacer quienes hemos dado la batalla desde los estados, desde todos los rincones del país, para demostrar que hemos estado solos, y que lo único que ha hecho el señor López-Gatell es generarnos problemas, generarnos complicaciones y generar información cruzada que en nada ayuda a enfrentar la pandemia?", dijo.

En entrevista con medios locales, Alfaro calificó como un despropósito más del subsecretario de Salud la advertencia lanzada contra los gobernadores de sancionarlos conforme a lo previsto en la Ley General de Salud, en caso que decidan cambiar el semáforo epidemiológico.

"Es un despropósito más de López-Gatell... no tiene remedio", enfatizó.

Y dijo que sólo se ha dedicado a culpar a los gobernadores por su "mediocridad", y el mal manejo de la pandemia. Aunque negó que su inconformidad con el subsecretario de Salud represente un punto de quiebre con la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros con el Gobierno Federal, particularmente en lo personal con el presidente, tenemos una ruta de trabajo y una agenda que no vamos a cambiar; vamos a seguir en ella, pero lo del señor López-Gatell es insostenible", señaló.





