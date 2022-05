Aliados de Morena, en peligro con la iniciativa de reforma electoral

Durante la presentación de la iniciativa de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, lo que reduciría la Cámara de Diputados a 300 asientos y el Senado a 96. Una medida que, a la postre, limitaría la proporcionalidad en ambas cámaras y que a decir de expertos afectaría a partidos pequeños, incluso a los aliados de Morena.

De acuerdo con el senador Damián Zepeda, dicha reforma afecta a todos los partidos incluso a los aliados de Morena.

"Esta propuesta ataca no solo a los partidos chicos, incluyendo a sus aliados, sino que ataca a la democracia porque no va a estar representado en Congreso conforme al voto ciudadano. Es un agandalle de lo más burdo. Sin duda alguna. Todos los partidos que tengan menores porcentajes de votación no tendrán representación. Sus aliados y los no aliados. La figura que ellos proponen beneficia a los partidos grandes".

Para Francisco Madero, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo los partidos que obtengan la mayor parte de votación alcanzarían representación en los congresos, "en estos casos solamente alcanzarían representación los partidos políticos que obtengan la mayor parte de la votación generando los mismos vicios que si existieran simplemente los esquemas de representación de mayoría relativa en distritos uninominales porque no habrá un esquema que compense las diferencias de votaciones y estos procesos en los cuales las fuerzas políticas que obtienen porcentajes menores alcance un asiento en el congreso. Esto llevaría a que partido como Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Encuentro Social no obtengan una representación en las cámaras".

En realidad, el texto de la norma lo que plantea es, efectivamente, una reducción de parlamentarios pero no a costa de los plurinominales, un sistema heredado de la época del PRI, cuando los resultados de las elecciones daban la victoria al partido hegemónico en prácticamente todas las alcaldías, curules y escaños del país. Para garantizar cierta proporcionalidad en las cámaras, en 1977 se estableció una política de cupos para el resto de partidos elegidos sobre cinco listas o circunscripciones.

"Él no desaparece los plurinominales, al contrario, convierte todo el congreso en plurinominales. Desaparece los legisladores de mayoría. Es decir, ya no vas a votar por una persona en específico, ya no habrá rendición de cuentas directa de tu legislador... será un voto por una lista estatal. Definitivamente le afecta a sus aliados pero también a todos. A la democracia. Es un burdo intento por dominar absolutamente el Congreso" afirmó Zepeda Vidales.

A decir del investigador José Antonio Crespo, la reforma electoral afectaría a los partidos que no superen los tres puntos porcentuales de votos requeridos, "la nueva reforma no implicaría ningún riesgo para los aliados de Morena, ni el PT ni el verde, siempre y cuando superen los tres puntos porcentuales de votos, pero eso es igual que ahora".

La reforma plantea ahora la distribución de la cámara con 300 diputados elegidos en "listas plurinominales estatales". Es decir, amplía las circunscripciones y ahora todos los diputados serían elegibles por el sistema proporcional. La iniciativa también establece una reducción del tamaño de los congresos estatales y municipales.

"Esto empodera a los partidos sobre los ciudadanos. No debe ser así. Pero además el tema de fondo es que al hacer listas estatales va a ir excluyendo a las minorías estado por estado y al final la integración nacional estará viciada a favor del partido grande" apuntó a la Silla Rota, Zepeda Vidales.

A esta reforma se suma la reducción de presupuesto a los partidos, hecho que también pone en riesgo la supervivencia de algunos partidos, así lo subrayó el politólogo de la UNAM, "adicionalmente hay que pensar que la reforma también conlleva un tema de disminución del gasto en los partidos políticos y que en fuera de la época electoral no podrían tener presupuesto los partidos políticos para realizar sus actividades y por lo tanto no tendrían posibilidad de posicionar sus agendas, de establecer mecanismos de consulta ciudadana y de interacción con la ciudadanía, mientras que el gobierno lo seguiría realizando como una actividad propia del gobierno".

