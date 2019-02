"Algún día llegaré a EU, mientras tanto trabajaré en México": el sueño de un músico hondureño

SHARENII GUZMÁN 31/01/2019 09:22 p.m.

Oscar Juárez de 24 años de edad mantiene la esperanza de algún día cruzar a Estados Unidos y visitar a su hermano mayor, a quien no abraza desde hace ocho años. Sabe que podrían pasar meses en lo que la situación en la frontera norte se regulariza. Mientras tanto solicitará un permiso de por lo menos un año para trabajar en México.

Oscar salió de Honduras el 15 de enero. Viene en la primera caravana de personas de origen centroamericano que entró al país este 2019. El domingo pasado los migrantes comenzaron a llegar a la Ciudad de México y para el miércoles había casi tres mil en el albergue provisional instalado en el estadio Jesús Martínez "Palillo" en la Magdalena Mixchuca.

La madrugada de este jueves continuaron su viaje dos mil 300 personas. Partieron hacia Querétaro y de ahí intentarán irse hacia Tijuana. En el albergue capitalino se quedaron entre 500 y 600 centroamericanos, informó el gobierno de la Ciudad de México.

En tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que hasta este 31 de enero, dos mil 600 personas, principalmente de Honduras, tramitaron su estancia legal en México por razones humanitarias.

La nueva política migratoria de AMLO debe impulsar desarrollo regional: Solalinde

La dependencia federal indicó que hay dos opciones para que los migrantes centroamericanos puedan estar de manera legal en México: que tramiten la tarjeta de visitante o que se registren en un formato migratorio múltiple que dará 120 días y si en ese tiempo no pueden ingresar a Estados Unidos deberán regresar a sus países. Esta última medida todavía no se implementa.

De los que decidieron permanecer en la capital del país, algunos buscarán seguir hacia el norte los próximos días, otros solicitaron su estadía legal en México de manera provisional y esperarán a que les den respuesta.

Tal es el caso de Oscar. Huyó de Honduras por la violencia y el desempleo. Cuando tenía 15 años la pandilla Mara 18 intentó reclutarlo. Se negó. A esa edad ya pertenecía a la Iglesia Evangélica y dice que los valores que le inculcaron ahí y en su casa bastaron para rechazar ese camino.

Dejé mi país por la falta de empleo y la violencia. Las pandillas nos persiguen a cada rato. De hecho mi papá tiene un negocio y lo extorsionan. Yo vengo huyendo de todo eso. Siempre insisten y molestan a la gente para que se meta a la organización y sea más grande".

En la Iglesia aprendió música. Durante tres años perteneció a una banda evangélica. Tocó varios instrumentos como la guitarra, bajo, piano, teclado y también experimentó en la voz. Aunque en su país no ha podido dedicarse de lleno a su pasión, porque no hay oportunidades, no la ha abandonado, incluso en este viaje.

Oscar viaja con su hermano menor. Él salió de Honduras en la caravana migrante que partió en octubre de 2018 y se quedó en Tapachula, lo esperó y ahora ya están juntos. Ambos se quedaron en la CDMX y buscarán tramitar un permiso para poder trabajar en el país. Aunque su sueño a largo plazo es convertirse en músico profesional y tocar en Estados Unidos.

Guatemaltecos desalojan a hondureños en zona fronteriza

"La ilusión que tenemos es llegar a Estados Unidos. Por lo pronto solicitaremos la visa humanitaria para poder estar legales en el camino y poder trabajar. No nos queremos arriesgar".

El hermano de Oscar también es músico y antes de salir de Chiapas los dos compraron una guitarra blanca con diseños indígenas. Ella los ha acompañado y ha aligerado el viaje. "En momentos difíciles o cansados me pongo a tocar, se me olvida y me relajo", señala al mismo tiempo que rasga las cuerdas de su instrumento.

Con las caravanas que partieron a finales de 2018 a Estados Unidos llegaron cerca de 6 mil centroamericanos a Tijuana, a la frontera norte. Algunos han logrado cruzar, otros trabajan en esa ciudad o se han quedado varados.

Las noticias que se transmiten en Honduras no son esperanzadoras. "Dicen que han desaparecido personas o que Estados Unidos no está recibiendo ningún caso de asilo político, pero el desempleo y la violencia en Honduras hace que la gente se arriesgue a migrar por estos lados y a abandonar a sus familias".

La necesidad de buscar una mejor calidad de vida llevó a la señora Daisy Gladys Romero a migrar de Honduras.

Allá ya no se puede vivir. Si uno pone un negocito, luego luego lo andan extorsionando y robando. Nada de dinero nos dejan. Está tremenda la violencia. Por eso venimos para ver si podemos entrar a Estados Unidos".

En su país dejó a dos niños, uno de 12 años y el otro de 14. "Quiero trabajar para levantarlos y que no se queden donde están las pandillas".

Su meta es cruzar al vecino país del norte. Ella llegó a la Ciudad de México el martes y planea irse a Tijuana con el próximo grupo que salga del albergue ubicado en el estadio "Palillo". Se quedó para descansar unos días más y agarrar fuerza.

LEA TAMBIEN México no busca criminalizar a migrantes: INM "Es el primer ejercicio del Estado Mexicano de regular el ingreso", indicó el director del Instituto Nacional de Migración