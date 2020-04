Alfredo lleva 20 días en la morgue esperando a ser repatriado a México

"Ay flaca, estuve en el sol todo el día y después me agarró la lluvia, se me hace que me va a dar gripa", dijo Alfredo Meneses en una llamada a su hermana, María del Carmen, quien le advirtió que fuera al médico. Eran mediados de marzo.

Alfredo es originario de Puebla, en México, pero vive en Queens, Nueva York, en Estados Unidos, su caso fue dado a conocer por El País.

Meneses hizo caso a su hermana, fue al hospital y lo diagnosticaron con coronavirus (covid-19), fue aislado en el hospital, poco a poco se fue mejorando, lo trasladaron a un segundo hospital.

Sus familiares acudieron al North Shore University Hospital, donde estaba recluido Alfredo, luego de conseguir un permiso y viajar durante una hora, pero cuando llegaron él ya había fallecido.

"Alfredo era un gran ser humano, muy alegre y generoso, ayudaba en todo lo que podía", cuenta su hermana al diario español, la primera de sus cinco hermanos en dejar Puebla y tomar rumbo a Nueva York, hace 24 años.

Poco después, prácticamente toda la familia migró a Estados Unidos, salvo su madre y un hermano. La familia se adaptó rápido a "Puebla York", como se conoce a Manhattan por el número de poblanos que residen ahí.

Los tres hijos y los sobrinos de Alfredo Meneses creían que era como spiderman, pues se colgaba de los edificios más altos de la ciudad, a veces de 100 o 120 pisos, cuando se iba a trabajar en la construcción. Tenía la costumbre de cantar en todas partes. Tenía 43 años.

"Sus compañeros de trabajo bromeaban al principio, decían que se había ido de vacaciones. Cuando supieron que estaba en el hospital, se dieron cuenta de la gravedad de todo", comenta su hermana.

Ahora sus familiares se tienen que enfrentar al viacrucis de recorrer más de 4 mil kilómetros para repatriar los restos de Alfredo hasta Santiago Momoxpan, un poblado de Puebla.

El traslado que regularmente dura un par de días, en medio de la pandemia de coronavirus toma semanas.

El 10 de abril, el día que falleció Alfredo, también murieron 777 personas en Nueva York a un ritmo de 33 muertos por hora. Al día siguiente los decesos sumaron 783. Luego 758 fallecidos, hasta alcanzar más de 22 mil defunciones hasta esta semana.

Nueva York, como el epicentro mundial de la pandemia, está colapsado, los hospitales están saturados, los servicios funerarios no se dan abasto con los cuerpos y los vuelos directos a México están suspendidos.

Este escenario ha convertido el regreso de los cuerpos a sus países de origen en una odisea.

"Quería que Alfredo se fuera de cuerpo presente, pero me dicen que es casi imposible", comenta resignada su hermana.

Tan sólo en Nueva York hay 448 mexicanos muertos por coronavirus, según datos de la cancillería y casi nueve de cada diez solicitudes que recibe el consulado están relacionadas con trámites para repatriar sus cuerpos.

María del Carmen llama cada tercer día a la funeraria, manda correos electrónicos, insiste, vigila cada parte del proceso y busca opciones en otras funerarias, pero la respuesta siempre es la misma.

Mientras, Alfredo ya lleva casi 20 días en la morgue.

"No quiero que despues me digan que no saben dónde quedó el cuerpo", dice la hermana de Alfredo desesperada.

"Es un viacrucis para las familias", acepta el cónsul mexicano en Nueva York, Jorge Islas, en entrevista a El País.

Y agrega: "Lo describiría como una novela apocalíptica [...] Es una situación indescriptible".

Después de que un paciente fallece en un hospital o una ambulancia recoge su cuerpo en su casa, el cadáver es llevado a una morgue.

Ahí inicia un periodo de dos semanas para completar los trámites funerarios y obtener un acta de defunción, emitida por las autoridades sanitarias locales, aunque esos plazos se han extendido por la contingencia.

Se requieren permisos especiales para el transporte del cuerpo en Nueva York, así como cápsulas especiales para los féretros y químicos especiales para tratar los restos.

Después de completar todos los pasos, el consulado emite un visado especial para el traslado a México, donde cada estado tiene sus propias restricciones a nivel local.

El vuelo del ataúd tendría que hacer varias escalas o, en su defecto, habría que encontrar un servicio de mensajería que esté dispuesto a hacer el viaje hasta México, principalmente a Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero, de donde viene el 90% de los 1.2 millones de mexicanos que viven en Nueva York.

Con todas las restricciones, ningún cuerpo ha sido mandado para ser inhumado en México y solo una de las casi 450 peticiones que ha recibido el consulado ha solicitado esa opción.

Las cremaciones se han vuelto una opción frente a la crisis, quienes lo deciden así tienen mayores probabilidades de repatración por cuestiones de espacio, transporte y costo, y enfrentan menos complicaciones porque los familiares pueden llevar por ellos mismos la urna a México.

"Alfredo está en una lista de espera para la cremación, pero espero que me entreguen sus cenizas esta semana", dice María del Carmen

El consulado da reembolsos parciales tras las cremaciones, que cuestan entre 900 y mil 800 dólares y el cálculo es que, para mayo, se regularicen los traslados de restos cremados y, para junio, de cuerpos para inhumación.

Las autoridades consulares de México en Estados Unidos también han abierto 20 líneas telefónicas para dar atención de todo tipo, desde despidos hasta discriminación, así como para ofrecer consultas de telemedicina y apoyo psicológico, en especial por el aumento de la violencia doméstica, el abuso de sustancias y los trastornos mentales.

Primera repatriación de mexicano muerto por covid en NY

La primera repatriación de los restos de un mexicano muerto en Nueva York será este 30 de mayo, informó Jorge Islas.

Entrevistado por MIlenio, el cónsul no dio detalles sobre el mexicano fallecido, ni siquiera su estado de origen.

Islas aseguró que la comunidad mexicana no es la única que enfrenta este problema, ya que actualmente todos los consulados hispanos se encuentran en la misma situación, al ser ésta la más afectada por el covid-19.

De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Salud de Nueva York, hasta el momento el estado acumula 18 mil 15 fallecimientos por covid-19, de los cuales, 34% forma parte de la comunidad hispana.









Con información de El País

(RGG)