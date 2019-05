Alfonso Romo, el rumor de la 1ra renuncia en equipo de AMLO

REDACCIÓN 21/05/2019 02:20 p.m.

La primera renuncia de gran calado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es, sin duda, la de Germán Martínez, pero antes ya se registraron rumores sobre la salida de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, y Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, del equipo del tabasqueño, pero ambos fueron desmentidos.

También la semana pasada, a menos de tres meses de haber asumido el cargo, Patricia Bugarín Gutiérrez renunció a su cargo como subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), argumentando motivos personales.

Alfonso Romo

A inicios de este mes el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que el jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo, habría presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador y la cual fue negada.

Tras estos rumores Romo Garza, presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, negó dicha renuncia.

"Es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla. Me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país, me motiva y me reta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió eso", afirmó Romo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con la columna de Riva Palacio publicada en El Financiero a inicios de mayo, la renuncia de Romo se relacionaría con el maltrato del presidente a su persona, lo que se acrecentó tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco; mientras que Romo Garza aseguró a los inversionistas que no se cancelaría el proyecto, el presidente decidió lo contrario. Hecho que le quitó credibilidad a Romo frente a los empresarios.

"Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional (...) y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador", aseguró Riva Palacio en el ´La renuncia de Romo´".

Sin embargo, en diferentes medios Romo insistió en que su renuncia al presidente López Obrador nunca se dio.

Durante una entrevista con Pascal Beltrán, el jefe de la Oficina de la Presidencia rechazó dicha renuncia.

"Ni siquiera se me ha ocurrido, tenemos una relación muy constructiva, me ha dado cada día más responsabilidades... Es totalmente falso, me sacó de onda, porque yo estoy muy contento ayudando a pesar de los retos que tiene el país", aseguró.

Sin embargo, en aquella ocasión el regiomontano reconoció que hay algunas diferencias con algunos miembros del gabinete, "como es natural en cualquier relación", afirmó.

"Yo no tengo una mala relación con él (Urzúa) ni con nadie del gabinete, podemos tener muchas diferencias, como existe en tu casa o con los compañeros de trabajo (...) son discusiones, puntos de vista (diferentes) con todos, no solo con él", dijo.

Sobre su relación con el primer mandatario, Romo señaló "me ha dado mucha libertad para poder coordinar, para poder aglutinar, principalmente el sector privado en México, para poderlos enlazar y ser un puente importante con diferentes miembros del gabinete. La verdad no me puedo quejar", concluyó Romo Gaza.

Cabe recordar que la supuesta renuncia de Romo, no sería el primer rumor dentro del gabinete del tabasqueño anteriormente había trascendido la presentada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcerlo Ebrard, en aquella ocasión el presidente calificó como una volada y les recomendó a sus opositores tomarse un té de tila ya que andaban muy nerviosos.

