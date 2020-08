Alfaro acusa intereses políticos de López-Gatell en semáforo covid

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al subsecretario Hugo López-Gatell de tener intereses políticos en el semáforo por entidades para enfrentar la epidemia de covid-19 en el país, y advirtió que su entidad no lo seguirá de manera fiel.

En un video que compartió en redes sociales, Alfaro mostró gráficas de datos que supuestamente son los mismos que posee la Secretaría de Salud y que muestras a Jalisco en un nivel por debajo de varios estados en ocupación de camas y casos activos.

"Quiero explicar por qué, lo que está haciendo el subsecretario Hugo López-Gatell es un acto político que está lastimando al país, lo hago a pesar de que creo que si de por si es muy complicado estar luchando contra el virus, ahora estar luchando contra la crisis económica, que se vive como consecuencia de la pandemia, es todavía más desgastante hacerlo con el gobierno federal enfrente con, desde nuestro punto de vista, otro tipo de intenciones por parte del subsecretario", dijo.

Esta es la verdad sobre el semáforo del Subsecretario @HLGatell. Sin estrés ni agobio, como dice él, aquí les explico, con los datos oficiales del propio Gobierno federal, por qué el subsecretario sigue engañando a todos los mexicanos. pic.twitter.com/PDJfEy6KkJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 3, 2020

Alfaro refirió que los criterios que se han utilizado para la generación del semáforo -Jalisco se encuentra en color rojo- sólo se encaminan a detener la economía de ciertas entidades, pues hay algunas con números más graves que están en semáforo anaranjado.



También dijo que la renuncia está basada en esos fundamentos, que a pesar de las cifras que se dan en las reuniones con las autoridades federales ponen a algunas entidades en un caso de menor peligro, se les coloca en el máximo riesgo, "sin poder explicar por qué".

Aseguró que todas las entidades que están en naranja están peor que Jalisco, en cuestión de casos acumulados, tasa de mortalidad y ocupación de camas generales y de intubación.

"Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de López-Gatell lo que hay son criterios políticos, yo no sé qué más pueda hacer. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo y lo que nos parece inadmisible es que, por cuestiones de carácter políticos y por las ocurrencias del subsecretario, quieran detener la economía de nuestro estado, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal".

Aseguró que los gobernadores que pidieron la renuncia del subsecretario de Salud "no se quedarán callados".