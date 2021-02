Alertan expertos riesgos en plan de reactivación avalado por AMLO

Las decisiones sobre la reapertura de algunas zonas del país se están tomando “a ciegas”, coincidieron especialistas, quienes señalaron que las autoridades no tienen datos suficientes para conocer el avance del covid-19 en todo el territorio nacional. Alertan que levantar la cuarentena en municipios vulnerables podría poner en riesgo a los habitantes de esas zonas.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan de reactivación para volver a la “nueva normalidad”. El próximo 18 de mayo se levantará la cuarentena en 269 “municipios de la esperanza” ubicados en 15 entidades del país, mientras que a partir del 1 de junio se hará un semáforo semanal para determinar la reapertura de actividades económicas, educativas y sociales.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, destacó que se están adelantando vísperas, ya que no se tiene suficiente evidencia sobre cuál es la situación del covid-19 respecto a la geografía nacional. Destacó que el plan presentado “está bastante a ciegas.

“Vamos a suponer que hubiera otros datos y que no los conocemos y por eso se decide abril estos municipios que llamaron ridículamente los municipios de la esperanza. Uno diría, para qué, si son municipios muy marginados, muy pobres, muy frágiles, para qué les dicen que ya pueden volver a la normalidad, lo único que puede pasar es que los curiosos que van a a ir a ver como son, pues lleven el contagio y que al rato tengamos brotes donde no había”, enfatizó.

Respecto al semáforo con el que se medirá el nivel de riesgo para permitir la reapertura de ciertas actividades en el país, López Cervantes dijo que no es suficientemente puntual, claro ni objetivo, porque no establece claramente las líneas de acción ni a quién le corresponde la vigilancia e implementación de estas medidas.

Para el especialista de la UNAM, es fundamental que se hagan pruebas de anticuerpos, denominadas como pruebas serológicas, las cuales permiten conocer quiénes ya han generado defensas contra el virus Sars-CoV2 y así medir el riesgo que tiene la población de contagiarse. En este caso, quienes dieran negativo serían susceptibles a infectarse.

Detalló que estas pruebas son menos costosas que las de PCR, que se utilizan para el diagnóstico del virus, y se podrían desarrollar en México para aplicarlas, pero bajo un protocolo cuidadoso en el que se tendría que definir cómo se obtiene una muestra de población y cómo se procesan las pruebas.

“Ese tipo de estudios nos permitiría darnos idea, por decir algo, en una muestra de la Ciudad de México, cuántos hay que son positivos y eso nos dice qué tanto corrió el contagio entre la comunidad y si hay o no gente en peligro de contagiarse. Cuántos, no sabemos y tampoco sabemos cómo se distribuyen, por clase social, por lugar de residencia, por actividad”, destacó López Cervantes.

Francisco Moreno Sánchez, médico internista e Infectólogo del Centro Médico ABC, coincidió en la importancia de que se hagan pruebas serológicas para levantar el confinamiento, ya que eso permitirá saber cuántos mexicanos ya han desarrollado inmunidad.

“Si alguna ventaja ha tenido el no tener un control de la pandemia y tener una gran cantidad de infectados, esa es la realidad, no tenemos los números, navegamos a ciegas, esa es una realidad, tenemos una gran cantidad de pacientes de manera asintomática”, destacó al participar en el foro que realizó Pensando en México, que encabeza el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski.

Explicó que contar con estas pruebas ayudaría a encontrar una manera de salir de la cuarentena de forma más segura que sólo abrir los municipios donde no hay casos, e incluso cuestionó si quizá algunos de esas zonas del país no tienen casos confirmados porque no se han hecho pruebas de diagnóstico.

Señaló que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios canceló ayer al Centro Médico ABC la posibilidad de hacer las pruebas de vinculación de anticuerpos, las cuales estaban realizando para el protocolo con plasma que puede ayudar a que pacientes con covid-19 se recuperen y que no evolucionen a estado crítico.

“Desafortunadamente, y lo digo sin miedo, hemos tenido muy poco apoyo de las autoridades. El día de ayer nos cerró Cofepris la posibilidad de hacer vinculación de anticuerpos, una prueba que estábamos mandando a la Clínica Mayo, no creo que sea una prueba que esté mal hecha, tampoco lo estamos haciendo con fines de lucro, porque hemos recibido pacientes de la Secretaría de Salud y los hemos atendido con mucho gusto.

“La Cofepris, sin ningún argumento válido nos prohibió estas pruebas y por lo tanto estamos esperando que nos vuelvan a autorizar, tienen ellos nuestro protocolo desde hace varios días y no los han autorizado, estamos atados de manos, es un poco triste”, lamentó.